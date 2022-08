To mænd skyldige i at ville bortføre amerikansk guvernør

To mænd er dømt skyldige i at planlægge at bortføre Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, i oktober 2020.

De to mænd var anklaget for at forsøge at fremprovokere en ny amerikansk borgerkrig ved at bortføre guvernøren. Og et nævningeting har tirsdag erklæret dem skyldige i anklagen.

Dommen over de to - 39-årige Adam Fox og 46-årige Barry Croft Jr. - kommer, fire måneder efter at en dommer i Michigan besluttede, at sagen skulle gå om.

De risikerer livstid i fængsel.

Nævningetinget har diskuteret sagen i otte timer over to dage.

Ifølge anklagerne i sagen gik mændenes komplot blandt andet på at tvinge den demokratiske guvernør af posten for at stoppe hendes tiltag for at mindske spredningen af coronavirus i de tidlige stadier af pandemien.

Ved at bortføre guvernøren ønskede de også at skabe en åben konflikt i landet kort før den ophedede kamp om præsidentposten ved valget i november 2020.

- De ønskede at starte en ny amerikansk borgerkrig og en ny amerikansk revolution.

- De ville ikke bare bortføre hende. De ville henrette hende, sagde anklager Nils Kessler mandag, da han leverede sine afsluttende bemærkninger i sagen.

Forsvarerne i sagen har argumenteret for, at deres klienter ikke har begået nogen forbrydelse.

De to mænd er blandt 13 mænd, som blev anholdt i oktober 2020 og sigtet for den planlagte bortførelse og komplottet.

Guvernør Whitmer har tidligere givet ekspræsident Donald Trump en del af skylden for mændenes planer, fordi ekstremister ifølge hende var blevet inspireret af, at Trump ikke offentligt tog afstand fra grupper på den yderste højrefløj.

Hun har også fortalt, at selv om planen ikke blev gennemført, så vil det påvirke hende resten af livet.

- Jeg har set store bevæbnede grupper mindre end 30 meter fra mit hus. Jeg har set dukker af mig blive hængt, sagde hun sidste år.