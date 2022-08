Tørke i Europa: Kan blive den værste i 500 år

Frankrigs længste flod er visse steder så udtørret, at man kan krydse den på gåben. I Rhinen er vandstanden så lav, at det bliver sværere og sværere for pramme at sejle ad floden.

Flere europæiske floder er præget af en tør vinter og et tørt forår - efterfulgt af en sommer med varmerekorder flere steder i Europa.

Nu lyder det fra eksperter, at kombinationen af det voldsomme vejr og manglende nedbør kan betyde, at vi i Europa står over for den værste tørke i mere end 500 år.

Det skriver The Guardian.

- Vi har ikke færdiganalyseret situationen i år, fordi den stadig er igangværende. Tørken i 2018 har ikke kunnet sammenlignes med nogen andre tørker de seneste 500 år. Men i år, mener jeg, at det er værre, siger Andrea Toreti, der er seniorforsker hos Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, ifølge The Guardian.

Han fortæller desuden, at der er meget høj risiko for, at de tørre vejrforhold fortsætter de næste tre måneder, og at tørken kan intensiveres i både den nordlige og sydlige del af Europa.

Vil fortsætte med at falde

Tysklands føderale institut for hydrologi (BfG) har meldt ud, at vandstanden i Rhinen vil fortsætte med at falde - i hvert fald frem til starten af næste uge.

Ifølge The Guardian sejler mange pramme, der transporterer kul til kraftværker og vigtige råmaterialer til industrigiganter, med kun 25 procents kapacitet, så de ikke risikerer at støde på grund. Det øger ifølge mediet transportomkostningerne med op til det femdobbelte.

Falder vandstanden i Rhinen så meget, at man må indstille transport med pramme, vil det gå hårdt ud over både Tysklands og Europas økonomi.