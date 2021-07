Året 1940 skulle have været Italiens comeback som stormagt og erobrer af Middelhavet – men det endte i stedet som en pinlig affære for Benito Mussolini

Efter Tysklands angreb på Frankrig 10. maj 1940 mødtes Benito Mussolini med sin svigersøn – den italienske udenrigsminister grev Galeazzo Ciano.

Fascismens ’Il Duce’ vurderede, at Hitler ville sejre, og at Frankrig som Storbritannien ville lide et stort nederlag på den europæiske scene.