Tog til Ukraine for at kæmpe: Nu er han savnet

En 32-årig svensk mand rejste til Ukraine for at kæmpe, men efter et luftangreb mod den militærbase, han var på, har hans familie ikke hørt fra ham

Svenske Andreas Broman ville støtte de ukrainske styrker i krigen mod Rusland, og derfor drog han sammen med ligesindede til en stor militærbase i byen Javoriv for at blive trænet til at gå i krig.

Men nu sidder familien til den 32-årige svenske mand i Sverige uden at vide, om deres kære er død eller levende.

I lang tid har basen i Javoriv været beskyttet mod russiske angreb, men søndag blev basen udsat for 'omfattende bombning'.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet, der har talt med den 32-åriges familie.

Forsøgte at tale ham fra det

Andreas Bromans far fortæller, at han havde forsøgt at tale sin søn fra at rejse til Ukraine, men at Andreas Broman havde været fast besluttet på at tage afsted og hjælpe den ukrainske hær.

Familien fortæller til det svenske medie, at de er blevet bedt indstille sig på, at han kan være blevet dræbt under bombningen.

- Vi forventer det værste, men håber på det bedste. Det er det eneste, man kan gøre nu. Det sværeste er ikke at vide, hvad der er sket. Man vil bare have nogle oplysninger, fortæller Bromans mor Chistéll Sjöblom til Aftonbladet.

Flere danskere er rejst til Ukraine

Andreas Broman er langt fra den første nordiske statsborger, der er rejst til Ukraine for at kæmpe mod Rusland.

Imens det svenske udenrigsministerium ifølge Aftonbladet ikke har oplysninger om, hvor mange svenskere, der er rejst til landet, meddelte Ukraines ambassadør i Danmark for en uge siden til P1, at 100 danskere allerede var rejst til Ukraine for at kæmpe.

Det er ikke ulovligt som dansker at rejse til Ukraine for at deltage i krigen. I en mail til Ekstra Bladet skriver Justitsministeriet:

'Som reglerne er i dag, er der ikke noget juridisk til hinder for at rejse fra Danmark til Ukraine for at deltage i kamphandlinger. Det gælder uanset, om man kæmper på ukrainsk eller russisk side.'