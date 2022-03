Toget mod friheden

Mange tusinde ukrainere er flygtet med et tog, der kører direkte ind i Polen. Tumultariske scener har præget banegården siden invasionen

(EKSTRA BLADET I LVIV, UKRAINE):

- Lad være med at skubbe! Pas nu på hinanden, råber en mand fra det ukrainske hjemmeværn, der forsøger at holde styr på de mange hundrede flygtninge, der vil på toget mod Polen. Kvinder og børn, med deres få ejendele i hånden, er stuvet sammen i den lille tunnel, der fører ud til sporene.

- Vi er kommet hele vejen fra Dnipro og har kørt i 20 timer. Når vi kommer til Polen, ved vi ikke, hvor vi skal hen bagefter, siger kvinden Anna til Ekstra Bladet. Kort efter får hun og teenagedatteren Arina lov til at komme ombord på toget mod frihed og sikkerhed i Polen.

Over 660.000 er flygtet ud af Ukraine siden invasionens start, oplyste FN mandag. 377.000 af dem er taget til Polen, men der kommer over 50.000 nye flygtninge til Polen hver dag, så tallet stiger time for time.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hovedbanegården i Lviv har de seneste dage været fyldt med store menneskemængder, som forsøger at komme med på togene til Polen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mænd må ikke tage afsted

- Lad vores mænd komme afsted! Vi vil have dem med ombord, råber en kvinde, hvis familie prøver at komme op i toget. Men det ukrainske hjemmeværn, som bevogter dørene til toget, vil ikke lade mændene komme ombord. Mænd i den krigsegnede alder må nemlig ikke forlade landet.

På perronen løber kvinder og børn mod toget med panik i ansigterne. Ventetiden i den klaustrofobiske tunnel er forbi og forude venter en billet til friheden. De skal vise pas og have stempler, før de får tildelt en plads i det eftertragtede tog.

Banegården i Lviv er i de seneste par dage blevet et symbol på den kaotiske flygtningekrise, der udspiller sig i Ukraine. Flere hundredetusinde flygtninge har passeret storbyen i den vestlige del af Ukraine. Hvor der endnu ikke har været krigshandlinger.

Billedgalleri: Toget til friheden

Fuld skærm

Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udenfor selve banegården er der en lang række nødhjælpstelte og folk, der uddeler mad til de mange flygtninge. Mange af dem vælger at fortsætte i bil, til fods eller altså med “frihedstoget” direkte ind i Polen.

Ukraine er ikke sikker

Moren Alona kommer halsende med kufferter i hånden og hendes lille dreng David på slæb. Febrilsk finder hun dokumenterne frem til det ukrainske hjemmeværn, der stempler hendes pas og andre papirer.

- Vi skal til Polen. Og videre til Frankrig bagefter. Fordi Ukraine ikke længere er sikker, siger David til Ekstra Bladet, inden han og moren, som nogle af de allersidste, får lov til at komme med på toget til friheden.

Det er ikke nemt at komme om bord på toget. Foto: Rasmus Flindt Pedersen