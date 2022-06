Topgeneral: Britisk militær skal være klar til at kæmpe

Der er behov for at skabe en britisk hær, der kan kæmpe i Europa og besejre Rusland. Sådan lyder det fra britisk general

'Verden har ændret sig siden 24. februar, og det er nu bydende nødvendigt at skabe en hær, der er i stand til at kæmpe side om side med vores allierede og besejre Rusland i kamp'.

Sådan lyder budskabet fra den øverstkommanderende i den britiske hær, Sir Patrick Sanders, i et brev sendt til de britiske soldater 16. juni.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Nægte Rusland chancen

Brevet er ifølge mediet blevet sendt ud gennem Forsvarsministeriets interne intranet, og det overordnede tema er truslen fra Rusland, der er vokset, invasionen begyndte.

I brevet fortæller Sanders, der overtog kommandoen over den britiske hær tidligere på måneden, at hans mål er at 'fremskynde mobiliseringen og moderniseringen af hæren for at styrke Nato og nægte Rusland chancen for at besætte mere af Europa'.

'Vi er den generation, der skal forberede hæren til at kæmpe i Europa igen', lyder det.

Fredag besøgte den britiske premierminister Boris Johnson Kiev for anden gang, og efter besøget i den ukrainske hovedstad udtalte han til journalister, at det er vigtigt, at Storbritannien i det lange løb fortsætter med at støtte Ukraine.

- Russerne kværner sig fremad tomme for tomme, og det er afgørende for os at vise, hvad, vi ved, er sandt - nemlig at Ukraine kan og vil vinde, sagde Johnson ifølge Reuters.