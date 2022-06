Toprådgiver: Fredsforhandlinger med Rusland er ikke længere en mulighed

Ifølge Zelenskyjs toprådgiver er der ikke håb for, at Rusland og Ukraine mødes til forhandlinger

Stolene rundt om forhandlingsbordet er tilsyneladende tomme og vil fortsat være det.

Det er i hvert fald beskeden fra en af præsident Volodymyr Zelenskyjs allernærmeste rådgivere, der til TV 2 fortæller, at forhandlingerne med Putin er gået helt i stå og lige nu kun er mulige på slagmarken.



- Vi overvejede diplomatiske løsninger på krigen i begyndelsen. Men de ville ikke engang lytte til vores ståsted. Så på hvilken baggrund kan vi snakke med dem nu?

- Deres tropper er i Ukraine, og der er ikke et minuts våbenhvile. Normalt, når man forhandler, har man jo en våbenhvile. Man forhandler ikke under missiler, lyder det fra Ihor Zhovska i magasinprogrammet 'Lippert' på TV 2 News.

Vil aldrig blive russisk

Toprådgiveren gør det samtidig klart, at alle de steder, der er blevet overtaget af Rusland siden invasionens begyndelse den 24. februar, skal gives tilbage til Ukraine.

Han indvender, at det lige nu vil blive svært at befri Donbas eller Krim med militære midler, og han er derfor klar til, at de to områder kan blive genstand for forhandlinger - men intet andet end genstand for forhandlinger - og at de to steder aldrig nogensinde vil blive behandlet eller officielt anerkendt af Ukraine som værende russisk.

En eller anden form for forlig

Der har tidligere været forhandlinger i gang mellem de to lande, men de er altså nu gået fuldstændig i stå ifølge rådgiveren, som desuden mener, at russerne aldrig var klar til at indgå i reelle forhandlinger.

Adspurgt af værten, om han regner med, at krigen vil ende i en eller anden form for forhandlet fred, svarer toprådgiveren, at alle krige ender i en eller anden form for forlig, og at en ukrainsk sejr dermed vil slutte med en form for forhandlinger eller aftale.

Efterspørger flere våben

Ihor Zhovska opfordrer derudover Vesten til at sende 'mindst ti gange' flere mængder våben - og det skal gå hurtigt.

Det har de brug for, hvis de skal vinde kampene på slagmarken, lyder det fra rådgiveren, som påpeger, at de er ved at løbe tør.