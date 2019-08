Tornado hærger europæisk land

En tornado har braget gennem det lille europæiske land Luxembourg og efterladt massive skader. Derudover er 19 personer ifølge RTL kommet til skade.

Tornadoen ramte hårdest i byerne Petange og Bascharge, hvor tagene blev revet af omkring 100 huse, trafiklys flået ned og træer væltede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedet er fra Petange i Luxembourg, hvor en bygning nærmest bliver blæst omkuld. Foto: Ritzau Scanpix / Yves Reiff

Se også: Usædvanlig 'mini-tornado' ved dansk by

Myndighederne anbefaler, at man holder sig væk fra vejene i de sydlige dele af landet.

Tornadoen er blevet fanget på video, og her ses det, hvilke kræfter der har været på spil, og hvordan vejrmonstret efterladenskaber har fyldt gaderne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere biler er også blevet smadret som følge af vejret. Foto: PIERRICK BOURGEOIS / Ritzau Scanpix

Se også: Efter hedebølge: Nu kommer farligt vejr til storby

Desværre for det lille land ser det ud til, at blæsende vejr bliver ved med at presse på. Således er vejrudsigten for både lørdag og søndag yderst barsk læsning, hvorfor borgerne forbereder sig på det værste. Andre byer så som Amsterdam har også haft besøg af en tornado.

Luxembourg ligger klemt ind mellem Tyskland, Belgien og Frankrig, og her bor lidt over 610.000 mennesker.