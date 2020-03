Tornadoer rammer amerikansk storby: To dræbt

Den amerikanske delstat Tennessee, har natten til tirsdag lokal tid været ramt af mindst to tornadoer. En af dem har ramt i hovedstaden Nashville.

Det skriver flere amerikanske medier.

Indtil videre meldes to personer dræbt som følge af det voldsomme vejrfænomen, skriver Metro Nashville Police Department på Twitter.

Tornadoerne har medført store ødelæggelser, og politi og beredskab har derfor kaldt ekstra personel ind for at håndtere eftervirkningerne.

Ifølge politiet har de modtaget anmeldelser om 40 bygninger, der er kollapset rundt omkring i byen, skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: Brett Carlsen/AFP/Ritzau Scanpix

Lufthavn ramt

Derudover er den mindre lufthavn John C. Tune Airport blevet ramt af flere ødelæggelser som følge af det ekstreme vejr. Således er flere hangarer blevet ødelagt, og strømkabler er faldet ned. Ingen er dog kommet til skade i lufthavnen. Befolkningen bliver opfordret til at holde sig væk fra lufthavnen indtil videre.

Den første melding om en tornado kom fra vejrtjenesten klokken 0.38 lokal tid. Tornadoen bevægede sig på det tidspunkt mod øst med en hastighed på godt 70 km/t. Tornadoen er i skrivende stund overstået, og der er ikke yderligere varsler om tornadoer.

Foto: Brett Carlsen/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet oplyser på Twitter, at de fortsat gennemsøger de beskadigede huse for at lede efter mulige tilskadekomne personer.

Omkring 50.000 husstande meldes uden strøm i Tennessee som følge af tornadoerne.