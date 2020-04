Tornadoer rammer sydstater i USA og kræver mindst tre liv

En kraftig storm i det sydlige USA har krævet mindst tre liv og ødelagt 300 hjem i delstaterne Mississippi og Louisiana søndag.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Flere tornadoer har hærget i områderne, især syd for Mississippi, hvor de tre dødsfald er registreret, og nord for Louisiana.

USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (NOAA) kalder tornadoen i Mississippi 'en usædvanlig sjælden begivenhed', skriver nyhedsbureauet dpa.

NOAA advarer sent søndag eftermiddag lokal tid om vindhastigheder på op til 330 kilometer i timen.

Det præcise omfang af skaderne, som stormen har forårsaget, kendes endnu ikke.

Den har stadig fart på gennem staterne Alabama og Georgia natten til mandag dansk tid.

Ud over de materielle skader står flere tusinder uden strøm.

Allerede før tornadoerne tog til, blev det bebudet, at borgere i områderne skulle søge tilflugt væk fra hjemmet fremfor at holde sig isoleret for at forhindre virusspredning.

Det indebærer blandt andet, at flere kan søge tilflugt i større forsamlinger end egentlig tilladt som følge af coronaviruskrisen.

- Hvis du søger tilflugt i et offentligt rum, skal du dække næse og mund med maske, bandana eller tørklæde, lyder en anmodning fra Mississippis kriseberedskab.

Ifølge CNN er der mere end 95 millioner indbyggere i de næsten 20 stater, der er påvirket af de alvorlige storme søndag og mandag.

Stormene har givet både regnvejr, hagl på størrelse med tennisbolde og altså flere tornadoer.