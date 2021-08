Totalt omringet: - Det er den hardcore bastion

I Afghanistans mindste provins holder man fortsat Taliban for døren, og der er gode chancer for, at de lykkes med at forsvare provinsen mod nylig offensiv, mener ekspert

Hele Afghanistan er faldet i Talibans hænder. Næsten da.

For i den lille provins Panjshir nord for hovedstaden Kabul kæmper soldaterne i området stadig for at bevare frihed og selvstændighed for provinsens godt 150.000 indbyggere.

Søndag satte hundredvis af Taliban-krigere ifølge nyhedsbureauet AFP kursen med Panjshir, hvor det sidste slag om Afghanistan skal stå.

Ahmad Massoud leder det sidste oprør mod Taliban i Afghanistan fra Panjshir-dalen. Foto: Mohammad Ismail/Reuters

Der er tale om tidligere regeringsstyrker og militser, som har samlet sig i Panjshir-dalen, hvorfra de har erklæret sig klar til kamp mod Taliban.

'Mujahedins (hellige krigere, red.) modstandskamp mod Taliban begynder nu, men vi har brug for hjælp', skrev deres leder Ahmad Massoud i et indlæg i Washington Post for få dage siden.

Den 32-årige Ahmad Massoud er søn af den kendte militærleder Ahmad Shah Massoud. Han var en af de ledende kræfter i kampen mod den sovjetiske besættelsesmagt i 1980'erne.

'Vi har lagre af ammunition og våben. Tidligere medlemmer af de afghanske specialstyrker har også tilsluttet sig vores kamp', skriver han videre.

Panjshir-provinsen er særdeles svær at indtage, fordi den er omgivet af bjerge. Foto: Ahmad Sahel Arman/Ritzau Scanpix

Ifølge David Vestenskov, der er konsulent ved Forsvarsakadamiet, venter der Taliban en stor opgave i Panjshir.

- Det afgørende bliver, hvordan det første møde udspiller sig. Hvis det viser sig, at Taliban bare løber ind, så er ideen jo dødfødt, men det tror jeg ikke, at de gør. Jeg tror, at det er den hardcore bastion, som man har samlet her, og det er nogen, som vil kæmpe imod, siger han fortsætter:

- Der er gode muligheder for, at de kan holde stand. Der er en grund til, at centralmagten i Kabul aldrig har fået styr på det her område gennem tiden. Det handler om, at det er et ufremkommeligt terræn, og det er et ideelt terræn for oprørsbevægelser at etablere sig i.

Tidligere medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker er nu Panjshir-provinsen, hvor de vil tage kampen op mod Taliban fra. Foto: Ahmad Sahel Arman/Ritzau Scanpix

Taliban havde eksempelvis heller ikke kontrol med provinsen, da de sidst var ved magten i 1990'erne, ligesom den var centrum for kampen mod de sovjetiske styrker i 1980'erne, pointerer David Vestenskov:

- Så man har den her traditionelle modstand mod Taliban her. Og denne gang har de igen Afghanistans tidligere vicepræsident og efterretningschef Amrullah Saleh med på holdet. Han kæmpede i provinsen mod sovjetterne som højre hånd for Ahmad Massouds far i 80'erne, så han ved, hvordan de skal forsvare området.

Selv hvis Taliban sætter alle kræfter ind på at vinde kontrollen over Panjshir-provinsen, bliver det særdeles svært, peger Vestenskov på:

- Jeg kunne godt forestille mig, at de har forberedt sig med våbenlagre i længere tid. Derudover er mange fra Afghanistans sikkerhedsstyrker taget til Panjshir, og har de blot 5.000-10.000 mænd, så bliver det stort set umuligt for Taliban at tage kontrollen der.