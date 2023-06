Trækker håndbremsen: 'Kokkens' mytteri afslører intet

Lørdag morgen gik Prigozjins Wagner-hær over grænsen til Rusland - samme eftermiddag stod de 200 kilometer fra Moskva.

Hurtigt - og relativt uhindret - lykkedes det 'kokkens' lejesoldater at indtage militære anlæg i Rostov og Voronezj, inden Belarus' diktator, Lukasjenko, mæglede en aftale på plads og stoppede mytteriet.

Tilbage står, at 25.000 soldater - måske færre - på én dag nåede faretruende tæt på Moskva.

Men hvad skal man egentlig lægge i det?

Ingenting, hvis man spørger Peter Viggo Jakobsen, lektor og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigosjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Logisk

Nok var Putin ikke forberedt på marchen mod hovedstaden, men præsidenten kunne let have nedkæmpet kolonnerne af Wagner-køretøjer, lyder vurderingen.

Annonce:

Lørdagens hændelser siger derfor ikke noget særligt om Ruslands territoriale forsvar.

Putin og Prigozjin indgik en aftale lørdag aften en aftale om nedtrapning af konflikten. Foto: Gavriil Grigorov, Sergei Ilnitsk/Ritzau Scanpix

- Man er nødt til at tage udgangspunkt i, at de russiske styrker er placeret i Ukraine. Man har ikke vurderet, at der er nogen trussel internt.

- Man opstiller det territoriale forsvar der, hvor man forventer, fjenden kommer. Og der er nul procent chance for, at Nato-styrker eksempelvis skulle krydse grænsen til Rusland, siger Peter Viggo Jakobsen.

Lette mål

Når russerne kun i begrænset omfang satte sig til modværge, skyldtes det en erkendelse af, at det ikke tjente noget formål, fortsætter han.

- Det er logisk nok. Der var ingen grund til at slås med 25.000 bevæbnede mænd - det havde været håbløst og skadeligt for byen Rostov og det militære hovedkvarter.

- Det kan godt være, det virker opsigtsvækkende, at Wagner-gruppen var 200 kilometer fra Moskva. Men de var meget lette mål på M4-motorvejen for russiske styrker.

Annonce:

Seks helikoptere

I løbet af lørdagen blev der dog åbnet ild i Rusland - blandt andet ved Voronezj 500 kilometer fra Moskva, hvor en russisk helikopter angreb Wagner-gruppen på M4-motorvejen.

Lørdag morgen indtog Wagner-gruppen Rostov i det sydlige Rusland. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

Wagner-gruppen skulle ligeledes have nedskudt seks russiske helikoptere og et fly, lød det søndag fra Yurii Ihnat, talsmanden for Ukraines luftvåben. Det skriver Kyiv Independent.

- Jeg synes ikke, det viser, at Putin ikke har kontrol over eget territorium. Det viser bare, at man ikke kan være alle steder på én gang, siger Peter Viggo Jakobsen.

Lørdagens mytteri fik sin ende, da Putin og Prigozjin med hjælp fra Lukasjenko indgik en aftale om straffrihed for Wagner-gruppen.

Aftalen sender Prigozjin til Belarus, mens hans lejesoldater får muligheden for at blive indlemmet i Ruslands hær.