Tragisk: Familien spiste middag da sønnen blev dræbt

Familien Ben Henna sad fredag aften rundt om middagsbordet, som de har gjort så mange gange før.

Da de nåede til desserten, bad Hamid ben Henna sin unge søn Marouane om at gå ud i køkkenet og hente en kniv til at skære melonen med. Og så ramte det kraftige jordskælv i den marokkanske by Tefeghaghte i Atlasbjergene.

Rummet rystede, og mens murbrokker begyndte at falde ned fra loftet, gik lyset ud i det gamle hus.

Nåede ikke ud

Hamid ben Henna nåede at befri sin kone, sin anden søn samt sin lille datter. Men Marouane nåede ikke ud af det kollapsede hus i tide.

Det skriver Reuters, der har været i kontakt med familien ben Henna.

Frivillige graver efter overlevende ved kollapsede huse i Marokko. Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

Dødstal stiger

Den tragiske skæbne for familien er de desværre ikke alene om. I skrivende stund har marokkanske myndigheder registreret over 2400 dødsfald, mens flere tusind mennesker er såret, hvoraf mange af dem er i kritisk tilstand.

Overlevende har været nødsagede til at sove under åben himmel, mens beredskabet kæmper en desperat kamp for at finde personer, der er fanget i murbrokkerne.

Indtil videre har den marokkanske regering accepteret at få nødhjælp fra Storbritannien, Spanien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater.

For at kunne koordinere redningsarbejdet har Marokkos regering indtil videre ikke accepteret flere tilbud om hjælp.

Kraftigste nogensinde

Jordskælvet, der ramte 70 kilometer sydvest for turistdestinationen Marrakech, er det kraftigste, der nogensinde er blevet målt i Marokko. Det har jævnet byer med jorden i Atlasbjergene.

Ifølge den marokkanske regering er over 18000 familier påvirket af konsekvenserne af jordskælvet.