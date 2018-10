Tragisk udvikling efter naturkatastrofe

Mindst 1234 mistede livet, da to jordskælv og en tsunami ramte nær øen Sulawesi i Indonesien fredag. Det oplyser landets katastrofemyndigheder tirsdag ifølge flere nyhedsbureauer herunder AFP.

- Her klokken 13 (Indonesisk tid, red.) er der 1234 døde, siger talsmand Sutopo Purwo Nugroho ifølge AFP.

Dermed fortsætter redningsfolk på øen med at finde dødsofre, i takt med at det bliver muligt at komme frem til forskellige steder på øen.

Øen blev ramt af to jordskælv og herefter en tsunami, der byggede sig op i bugten ind mod øens hovedby, Palu. Her kunne redningsfolk finde flere hundrede døde de første dage efter katastrofen.

Men øens infrastruktur har lidt voldsomt under de to jordskælv og tsunamien. Det har ikke været muligt at komme frem til mange steder på øen.

Nødhjælpsorganisationer har derfor frygtet, at dødstallet vil fortsætte med at stige i takt med, at redningsfolk kommer ud af Palu og ud til øens mere fjerne egne.

Mandag var 844 fundet dræbt. Tirsdagens tal er dermed en opjustering på næsten 400 dødsofre.

