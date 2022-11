Tre børn dræbt i mudderskred på italiensk ø

Mindst syv mennesker er fundet døde efter oversvømmelser og jordskred på den italienske ferieø Ischia, oplyser den øverste administrator i Napoli, Claudio Palomba, søndag aften.

Fem savnes fortsat. Blandt de omkomne er en nyfødt og to børn.

Der har de sidste to dage været en del forvirring om, hvor mange der er blevet ofre for det voldsomme regnvejr og efterfølgende mudderskred.

Snesevis af redningsfolk er sendt til Ischia, og dykkere leder fortsat i farvandet ud for øen, siger Palomba.

En bølge af mudder, brokker og sten væltede lørdag ned fra øens højeste bjerg. Den smadrede huse og veje undervejs i og omkring byen Casamicciola Terme.

- Et vandfald af mudder, beskriver en lokal beboer det som.

Billeder, der er taget fra stedet og fra luften, viser biler, der er kastet rundt og skyllet ud i havet.

Ischia er en tæt befolket vulkanø cirka 30 kilometer ud for Napoli i det sydlige Italien. Kraftige regn over øen sker oftere som følge af klimaforandringerne.

Øen har mange ulovligt opførte huse, og det gør, at beboerne er meget udsatte ved oversvømmelser og jordskælv.

Det har allerede ført til en politisk kontrovers om, hvem der har set gennem fingre med de ulovlige forhold.

Premierminister Giorgia Melonis nye højreorienterede regering har søndag holdt et møde om situationen. Det er mundet ud i et dekret, hvor der loves hurtig hjælp til folk, som har behov for hjælp.

Det gælder blandt andet de 230 mennesker, der er blevet evakueret fra deres hjem.