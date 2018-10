Tre dræbt ved flyveulykke på tysk flyveplads

To voksne og et barn blev dræbt, da de blev ramt af et lille fly i udkanten af en flyveplads nær Fulda i Hessen i det centrale Tyskland, oplyser politiet.

Sportsflyet fik problemer, da det skulle lande på en populær flyveplads for små fly på bjerget Wasserkuppe lidt før klokken 16 søndag.

Efter en mislykket landingsmanøvre, hvor flyet ikke kom ned på landingsbanen, forsøgte piloten at vinde højde igen. Men flyet blev ikke løftet tilstrækkeligt, og det endte med at ramme et hegn, før det ramte tre personer i udkanten af flyvepladsen.

Politiet bekræfter, at tre personer, to kvinder og et barn på ni eller ti år, mistede livet.

Fem andre mennesker - fire om bord i flyet og et øjenvidne - fik chok ved ulykken.

Ulykkesflyet var et enmotors Cessna-fly, siger politiet.

Det kom fra Mannheim-området i Tyskland og var på en ekskursion til Wasserkuppe.

Ifølge avisen Bild blev otte personer kvæstet ved ulykken.

Bjerget Wasserkuppe ligger i et "trekantsområde" i de tre delstater Hessen, Bayern og Thüringen, hvor det med sine 950 meter er det højeste bjerg i delstaten. Området tiltrækker et stort antal sportsflyvere, drageflyvere og modelflyvere.