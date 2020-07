Tre flygtende migranter skudt af myndigheder i Libyen

Tre migranter er blevet skudt og dræbt af libyske myndigheder, efter at migranternes båd blev stoppet på Middelhavet og sendt retur til Libyens kyst.

Det meddeler FN's Internationale Organisation for Migration (IOM).

Den libyske kystvagt stoppede migrantbåden, da den var sejlet fra det nordafrikanske land.

Over 70 mennesker var om bord. De blev bragt retur til havnen i al-Khoms, der ligger øst for Libyens hovedstad, Tripoli.

Nogle af migranterne forsøgte at flygte fra havneområdet, hvilket fik de libyske myndigheder til at åbne ild. To blev dræbt på stedet og tre andre såret. En af de sårede afgik senere ved døden.

Alle tre dræbte er fra Sudan.

Skyderiet skete mandag aften, efter at alle migranterne var gået fra borde og befandt sig i havneområdet, meddeler IOM.

Det er ikke oplyst, præcist hvilke myndigheder der skød migranterne.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, siger, at det 'sørger over det tragiske tab af tre liv og opfordrer til en akut efterforskning' af det dødelige skyderi.

De resterende omkring 70 migranter er blevet overført til et af de centre, hvor libyske myndigheder tilbageholder migranter, oplyser UNHCR.

Libyen er blevet det vigtigste transitland for afrikanske migranter, efter at Muammar Gaddafis styre kollapsede i 2011, og den mangeårige leder selv blev dræbt kort efter.

Siden har landet været præget af voldsomme uroligheder og lovløshed.

IOM siger, at drabene på de tre sudanske migranter endnu en gang understreger, at Libyen langtfra er et sikkert land.

- Migranternes lidelser i Libyen er utålelige, siger chefen for IOM's mission i Libyen, Federico Soda, ifølge nyhedsbureauet AFP.

IOM appellerer i samme ombæring til EU og det øvrige internationale samfund om 'hurtigst muligt at stoppe tilbagesendelsen af sårbare mennesker til Libyen'.