Tre personer meldes dræbt i eksplosioner i russisk grænseby

Sprængninger i den russiske by Belgorod tæt på grænsen til Ukraine har kostet mindst tre mennesker livet og delvist ødelagt 11 etageejendomme og mindst 39 private boliger.

Det oplyser den lokale guvernør i regionen på beskedtjenesten Telegram natten til søndag.

- Årsagen til hændelsen bliver efterforsket, skriver guvernør Vjatjeslav Gladkov.

Ud over de tre dræbte er mindst fire personer kommet til skade. To er blevet indlagt. Den ene er en tiårig dreng, oplyser Gladkov.

Informationerne er ikke bekræftet fra anden side.

Belgorod med næsten 400.000 indbyggere er det administrative center for regionen af samme navn. Byen ligger cirka 40 kilometer fra grænsen til Ukraine.

Gladkov har tidligere beskyldt Ukraine for at have sendt kamphelikoptere ind over grænsen og angribe et brændstofdepot 1. april i Belgorod. Hverken den russiske eller ukrainske regering bekræftede guvernørens påstand.

I midten af april beskyldte Rusland for første gang officielt Ukraine for et angreb på russisk jord. Rusland hævdede, at Ukraine havde sendt helikoptere over grænsen mellem de to lande for at bombe grænsebyen Klimovo.

Syv mennesker skulle ifølge russerne være såret i angrebet mod byen, der ligger omkring ti kilometer fra grænsen.

Den ukrainske regering afviste, at dens hær skulle have foretaget et luftangreb hen over grænsen.

I stedet beskyldte Ukraines nationale sikkerheds- og forsvarsråd russerne for at have foretaget et 'terrorangreb' mod sit eget territorium for at oppiske 'antiukrainsk hysteri' i Rusland.

Siden Rusland indledte krig mod Ukraine 24. februar har det flere gange beklaget sig over angreb på sit eget territorie. Blandt andet i regionerne Belgorod, Kursk og Brjansk.

Den ukrainske regering afholder sig sædvanligvis fra at kommentere beskyldningerne.