Treårig palæstinenser dræbt af skud fra israelske soldater

En treårig palæstinensisk dreng er mandag død af sine kvæstelser, efter at han blev skudt af israelske styrker på Vestbredden i sidste uge.

Det oplyser både israelske og palæstinensiske myndigheder.

Sheba-hospitalet, som ligger i den israelske by Tel Aviv, oplyser i en pressemeddelelse, at drengen 'døde ... trods lægepersonalets store bestræbelser'.

Det palæstinensiske selvstyres sundhedsministerium skriver, at det blev informeret om, at 'det treårige barn Mohammed Haitham al-Tamimi fra landsbyen Nabi Saleh havde mistet livet'.

Drengen blev ramt af skud under en konfrontation i landsbyen, som ligger tæt på Ramallah. Det israelske forsvar har i en pressemeddelelse oplyst, at 'overfaldsmænd begyndte at skyde i retning af Neveh Tzuf', en israelsk bosættelse på Vestbredden.

De israelske soldater svarede igen ved at 'affyre et antal projektiler', lyder det i pressemeddelelsen.

To palæstinensere blev såret af skuddene, heriblandt den treårige dreng. Også hans far, Haitham al-Tamimi, blev såret.

- Jeg sad i bilen med mit barn. Vi ville besøge noget familie, siger drengens far om hændelsen.

- Pludselig begyndte de at skyde mod mig og min søn. Jeg troede, det kom fra et militærtårn.

Det israelske forsvar skriver i pressemeddelelsen, at det 'beklager skader på civile, og at det forpligter sig til at gøre alt, hvad der står i dets magt, for at forhindre sådanne hændelser'.

Den treårige drengs lig er blevet overdraget til et palæstinensisk hospital i Ramallah. Byens guvernør, Laila Ghannam, kalder de israelske soldaters handling 'en dobbeltforbrydelse'.

- Hvis det ikke var for Guds nåde, havde vi haft to begravelser her, siger hun.

Vestbredden ligger mellem Israel og Jordan på den vestlige side af Jordanfloden og Det Døde Hav - deraf navnet. Området har været besat af Israel siden seksdageskrigen i juni 1967.