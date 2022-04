Tredje dag i træk udløser Paludan-demo stenkast og biler i brand

En demonstration i Sverige med Stram Kurs-leder Rasmus Paludan i spidsen udløste lørdag aften uroligheder.

Begivenheden fandt sted på rastepladsen Skånegården lige på den anden side af Øresundsbroen i den sydlige del af Malmø. Her var moddemonstranter mødt op i protest mod Paludan, der blandt andet brændte koraner af.

Det skriver de svenske medier SVT og Aftonbladet.

Brændende biler og stenkast

Efter demonstrationen var flere biler i brand. Der blev også kastet med sten undervejs.

I alt tre personer er kommet til skade efter urolighederne ved Skånegården, skriver Aftonbladet.

En kvinde fik ifølge svensk politi en sten i hovedet. Hun blev efterfølgende tilset af ambulancepersonale.

En dansk tv-fotograf er blevet sparket af en demonstrant. Desuden fik Rasmus Paludan selv kastet en sten mod benet.

Ingen politibetjente er kommet til skade, oplyser Aftonbladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses bilen, der kørte ind i hegnet. Foto: Kenneth Meyer

Mistænkt for drabsforsøg

Politiet måtte undervejs bruge peberspray mod stenkasterne. Også en bil kørte ind i et hegn, som var sat op for at adskille Paludan fra de fremmødte moddemonstranter.

Chaufføren er anholdt og mistænkt for mordforsøg. Det skriver det svenske medie Expressen.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet blev manden hurtigt pågrebet og anholdt. Han fortæller, at betjente hev ham ud af bilen, da den havde ramt hegnet.

Siden torsdag har Rasmus Paludan været på tur rundt i Sverige.

Torsdag blev tre politifolk og to civile bragt til skadestuen som følge af optøjer i Linköping. Flere biler blev stukket i brand, og der blev begået hærværk mod politibiler i Linköping.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Føreren af bilen blev hurtigt pågrebet. Foto: Kenneth Meyer

Fredag blev mindst otte personer anholdt, da Paludan brændte koraner af i Rinkeby, som er en forstad til Stockholm.

Han drog derefter videre til den svenske by Örebro. Her endte det med tilskadekomne betjente og brændende politibiler.

Adskillige betjente blev ramt af kasteskyts i forbindelse med urolighederne. Politiet affyrede på et tidspunkt varselsskud for at få kontrol over situationen.

Det var meningen, at lørdagens arrangement skulle have fundet sted i den svenske by Landskrona.

Men cirka klokken 13 meddelte politiet, at det ikke kom til at ske. Det skyldtes risikoen for optøjer.