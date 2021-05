Tribunekollaps i israelsk synagoge: To døde og over 150 sårede

En tribune er kollapset i en israelsk synagoge. Det har kostet to personer livet og såret over 150

Et tribunekollaps i en jødisk synagoge i byen Givat Zeev lige uden for Jerusalem har søndag kostet to personer livet, mens det har såret over 157.

Tribunen var fyldt med mennesker, og den kollapsede under bønnen i starten af den jødiske helligdag shavuot.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Israelsk sundhedspersonale bekræfter de to dødsfald - en mand i 50'erne og en 12-årig dreng.

Billeder fra stedet viser, at hele den øverste halvdel af tribunen af tribunen er kollapset.

Hele den øverste del af tribunen er kollapset. Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Synagogen var fyldt med hundredvis af mennesker, og israelsk militær har sendt læger og redningsmandskab til stedet for at hjælpe. Helikoptere fra israelsk militær fløj de sårede på hospitalet.

Byens borgmester fortæller ifølge AP, at synagogen ikke var færdigbygget og farlig, og at politiet ikke havde reageret på flere henvendelser. Jerusalems politichef Doron Turgeman mener, at sikkerheden er blevet forsømt, og at der højst sandsynligt vil blive foretaget anholdelser.

Ulykken i synagogen i bosættelsen på den besatte Vestbred kommer få uger, efter at 45 mennesker døde ved en anden ulykke ved en jødisk helligdom.