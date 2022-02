Trods krig: Marco vil til Ukraine

Marco Denni har familie i den ukrainske hovedstad, hvor Rusland angreb natten til fredag. Trods krig er danskeren klar til at pakke kufferten for at blive genforenet med sin kone og hendes søn

Ukraine har indført nødretstilstand i landet som følge af Ruslands militære trussel.

Konflikten spidser til, og de seneste meldinger lyder, at der nu er hørt eksplosioner i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Massevis af indbyggere i hovedstaden har allerede pakket kufferten og er rejst væk, og det forventes, at flere mennesker vil forlade Kiev efter nattens eksplosioner.

Men der er også dem, der er stålsatte på at blive boende i den ukrainske hovedstad trods russiske missilangreb. Blandt andet danske Marco Dennis familie.

Marcos kone, Tetiana, og hendes 19-årige søn, Illia, bor i Kiev, og de har ingen planer om at forlade hjembyen, selvom russerne rykker tættere og tættere på.

- De bliver boende. De har levet med konflikterne i mange år. Mine kone og hendes søn er ikke bange, men trætte og frustrerede over det hele, fortæller Marco Denni til Ekstra Bladet.

Men frygter du ikke for deres sikkerhed? Der er jo hørt eksplosioner i Kiev, og andre indbyggere flygter?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, at det kommer til at kulminere mere, end det gør lige nu. Desværre dør mennesker, men jeg er ikke bange for deres sikkerhed.

Marco Denni håber at kunne se sin familie inden længe. Privatfoto

Flyver flyvemaskinerne?

Marco Denni følger situationen i og omkring Ukraine tæt, og han er i løbende kontakt med Tetiana og Illia.

Familien har ingen planer om at pakke kufferten, men de følger de ukrainske myndigheders opfordring om at holde sig inden døre.

Planen var, at Tetiana skulle besøge Marco Dennis forældre i Odense i starten af marts, men den eskalerende konflikt kan spolere den plan. I stedet er Marco Denni klar til at tage turen den anden vej.

- Mine kone havde glædet sig, men vi må se, hvad der sker. Jeg skal i hvert fald til Kiev. Nu må vi se, om flyvemaskinerne flyver.

Russerne har angrebet den ukrainske hovedstad med misiller. Foto: Ukraine Emergency Ministry Press/Ritzau Scanpix

Psykopaten er blevet til et rovdyr

Tetiana og Illia har levet med den russiske konflikt gennem en længere årrække, og Marco Denni fortæller, at de blot ønsker frihed i livet.

- De er trætte af det hele. De vil gerne have fred og leve deres liv i Ukraine. Men vi må bare erkende, at Putin er et skridt foran.

Hvad mener du med det?

- Hvis man hele tiden ignorer en psykopat og de forslag, han ligger på bordet, så vil psykopaten blive til et rovdyr. Det er det, som er sket.

Marco Dennis største frygt er, at russerne ikke stopper invasionen af Ukraine. Men han krydser fingre for, at konflikten ikke eskalerer mere, end den gør i øjeblikket.

Marco Denni regner med at rejse til Kiev i midten af marts, hvis der altså er nogen flyafgange.

