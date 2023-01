Truer med at suspendere militæraftale med Nordkorea

Hvis ikke Nordkorea holder sig fra at krænke det sydkoreanske luftrum, vil Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, overveje at suspendere de to landes militærpagt fra 2018.

Det siger han ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Yoon taler til pressen, efter at han har modtaget en briefing om, hvad Sydkorea gør for at forhindre, at nordkoreanske droner krydser ind over det sydkoreanske luftrum.

Her opfordrer han til, at der opbygges en 'overvældende gengældelseskapacitet, der er helt ude af proportioner'.

Nordkorea fyrer magtfuld militærchef

Forholdet mellem de to lande har været anspændt, siden den koreanske halvø blev delt i to, men efter et årti med fremskridt er det blevet forværret, efter at sydens nye præsident, Yoon Suk-yeol, førte kampagne og blev valgt på at føre en hårdere linje over for Nordkorea og dets leder, Kim Jong-un.

Sydkoreansk militær måtte mandag i sidste uge sende kampfly og helikoptere på vingerne for at afværge nordkoreanske droner i at krænke landets luftrum.

Det skete ved byen Gimpo, ligger vest for den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

Nordkorea opruster: Kan ramme hele Sydkorea

Yoon har efterfølgende kritiseret sit eget militærs håndtering af situationen. Han skyder også delvist skylden på Sydkoreas tidligere præsident, Moon Jae-in, som han mener, gjorde sig for afhængig af militærpagten fra 2018, som ulovliggjorde fjendtlige aktiviteter i grænseområdet mellem de to lande.

Yoon har beordret sin forsvarsminister til at iværksætte en omfattende militærenhed, som skal håndtere dronetruslen fra nord.

Enheden skal blandt andet overvåge droneaktivitet, rekognoscere områder og være i stand til at føre cyberkrig. Desuden skal der produceres en stor mængde små droner, som er sværere at opdage.