Truer Putin: - Vil umuliggøre forhandlinger

Krigen mellem Rusland og Ukraine foregår ikke kun på slagmarken, men også på de sociale medier.

Natten til mandag gik den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i offensiven på det sociale medie Telegram, hvor han advarede Rusland mod at hive ukrainske krigsfanger gennem en offentlig retssag.

Det skriver Dagbladet.

- Hvis denne retssag finder sted, i strid med aftaler og internationale regler, vil det gøre forhandlinger umulige. Der bliver ikke flere samtaler, skriver præsidenten.

Putin har indtil videre i krigen ikke vist nogen særlig interesse for at indgå i forhandlinger med Ukraine Foto: Ritzau Scanpix

En koncertsal i Mariupol skal angiveligt danne ramme for de kommende russiske retssager mod ukrainske krigsfanger, hvorfra byrådet i Mariupol har lagt billeder op af bure på Telegram.

Den norske statskundskaber og seniorforsker ved OsloMet Jørn Holm-Hansen spekulerer i, om sagerne allerede kommer for retten onsdag 24. august.

- Der er det et halvt år siden invasionen begyndte, og det er Ukraines uafhængighedsdag. Putin er optaget af symbolske datomarkeringer, siger han til Dagbladet.

Jørn Holm-Hansen påpeger, at retssagen er ulovlig, da den humanitære ret i Genéve-konventionen siger, at krigsfanger skal stilles for almindelige domstole, men at russerne vil skabe en 'slags skuespil i propaganda-øjemed'.

Svar fra Rusland

Vyacheslav Volodin, der er talsmand for det russiske råd, Dumaen, har taget til genmæle og besvarer den ukrainske præsidents trusler på de sociale medier.

Vyacheslav Volodin er talsmand for den russiske statsduma, der er underhuset i Den Russiske Føderation Foto: Maxim Shemetov / Ritzau Scanpix

- En retssag med nazisterne vil snart finde sted. De kriminelle krigsherrer, der dræbte, voldtog, ødelagde og holdt hele Donbas' befolkning i frygt skal møde i retten. Det er ekstremt vigtigt. Verden bør kende de forbrydelser, Kiev har begået mod menneskeheden, skriver talsmanden på Telegram tirsdag.

Han mener, at det er vigtigt, at retssagerne er offentlige, fordi alle venter på dem, forklarer han i opslaget på Telegram.

'Ikke en hård trussel'

Og det er da heller ikke fordi, at Jørn Holm-Hansen tror, at russerne ryster i bukserne over Zelenskyjs trussel.

Han forklarer til Dagbladet, at hverken Ukraine eller Rusland har været særligt interesseret i at forhandle, og at det derfor ikke er en særlig hård trussel, præsidenten kommer med.

Det ligner da heller ikke, at Rusland har ændret i deres planer om at afholde retssagerne.

Den selverklærede leder af udbryderrepublikken Donetsk, Denis Pushilin, har ifølge det russiske nyhedsbureau Tass udtalt, at forberedelserne til retssagerne mod soldater fra Azov-bataljonen er ved at være slut, skriver Dagbladet.

