Trump bifaldes trods hån af kvinde i sag om seksuelt overgreb

Donald Trump leverede onsdag aften i bedste vanlige stil en parade af citater om en række af de kontroversielle emner, der har fyldt medierne, siden han forlod præsidentembedet i 2021.

Det skete under en spørgerunde med et entusiastisk publikum, der selv da han hånede E. Jean Carroll, som Donald Trump for få dage siden blev dømt for at have begået seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod, kvitterede med bifald, tilråb og højrystede grin.

- Denne kvinde, jeg kender hende ikke. Jeg har aldrig mødt hende. Jeg har ingen anelse om, hvem hun er, lød det.

Hvorefter han tilsyneladende alligevel anerkendte at have mødt hende, da han fortalte om et billede, han tog med hende og hendes mand for mange år siden.

Annonce:

Spørgerunden blev indledt med spørgsmål om præsidentvalget i 2020, som han tabte til Joe Biden, men, som Donald Trump hele tiden uden bevis har hævdet, var manipuleret til Demokraternes fordel.

Om det efterfølgende stormløb på kongressen 6. januar 2021 gjorde Donald Trump det klart, at han har i sinde af benåde visse af de involverede personer, som sidenhen er blevet dømt for en række forbrydelser.

- Jeg er tilbøjelig til at benåde mange af dem, sagde han.

Han afviste samtidig at anerkende, at han tabte valget.

Efterfølgende gik snakken på det amerikanske gældsloft, som republikanere og demokrater for tiden forhandler om at hæve.

Donald Trump opfordrede dog sine kolleger i kongressen til at afvise at hæve gældsloftet, hvis ikke demokraterne går med til nedskæringer i statens udgifter.

- Jeg siger, republikanerne, kongresmedlemmerne, senatorerne, hvis de ikke giver jer massive nedskæringer, så er I nødt til at misligholde (gælden, red.), siger han.

Annonce:

Under interviewet blev Donald Trump af CNN's moderator spurgt ind til en række ting som blandt andet krigen i Ukraine.

Han afviste at svare på, om han ønskede, at Ukraine skal vinde krigen.

- Jeg vil have, at folk skal stoppe med at dø - både russere og ukrainere ... Jeg vil have, at Europa skal give flere penge, fordi de griner af os, siger han.

Adspurgt om han stadig respekterer Ruslands præsident, Vladimir Putin, som han tidligere har sagt, svarer Donald Trump, at Putin har begået en 'stor fejl'.

På spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at Putin er en krigsforbryder blandt andet på grund af de mange dræbte civile, svarer Trump:

- Hvis du siger, han er en krigsforbryder, er det meget sværere at lave en aftale (om fred, red.).

På et tidspunkt betegnede han også CNN's moderator som 'nasty', som han gjorde om statsminister Mette Frederiksens kommentarer i 2019.