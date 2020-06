Trump hastet i sikkerhed

Det Hvide Hus kom under så stort et pres fredag, at Donald Trump blev eskorteret til topsikret bunker

Den amerikanske præsident, Donald Trump, blev fredag nat hastet i sikkerhed i Det Hvide Hus' bunker.

Det afslører nyhedsbureauet AP.

Som følge af demonstrationerne, der er opstået omkring Det Hvide Hus, så præsidentens sikkerhedstjeneste Secret Service sig nødsaget til at føre ham i sikkerhed.

Flere demonstranter kastede med sten over barrieren rundt om den store bygning, mens andre forsøgte at bryde igennem politiets sikkerhedsbarriere.

Ifølge AP tilbragte Trump cirka en time i de sikrede lokaler, der er designet til brug under nødsituationer som terrorangreb.

Urolighederne omkring Det Hvide Hus i Washington fortsatte weekenden over, og så sent som natten til mandag melder flere amerikanske medier om brande og voldsomme sammenstød rundt om i den amerikanske hovedstad. Her blev anvendt tåregas af politiet.

Demonstrationerne landet over i USA er udløst af det voldsomme mord på den sorte mand George Floyd. Mordet blev filmet, og da offentligheden så det, blev der sagt fra.

Floyd blev dræbt af en betjent under en anholdelse, til trods for at Floyd ytrede, at 'han ikke kunne trække vejret'. Betjenten er nu sigtet for drab, mens flere kollegaer er blevet fyret.