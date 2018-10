Trump hylder 'fremragende arbejde': 24 timer senere fik han en brutal besked

Onsdag fortalte Donald Trump i et stort interview, hvordan USA havde haft held med at besejre Islamisk Stat, men bare 24 timer senere kom russerne med en nedslående melding

- Vi har gjort et fremragende stykke arbejde. Vi har besejret Islamisk Stat. Islamisk Stat er blevet besejret i alle de område, hvor vi har bekæmpet dem, og det ville aldrig være sket under præsident Obama.

Sådan lød det fra Donald Trump, da han tirsdag 16. oktober blev interviewet af en journalist fra det amerikanske nyhedsbureau AP.

Her hyldede han sine soldater og sin stabs fremragende arbejde med at få besejret Islamisk Stat.

Men bare 24 timer senere fik han og resten af omverdenen en nedslående melding.

Flere nyhedsbureauer, heriblandt russiske Tass, kunne fortælle, at militante medlemmer af Islamisk Stat havde taget næsten 700 gidsler i den del af Syrien, der kontrolleres af amerikansk-støttede styrker.

Oplysninger der senere blev bekræftet af Vladimir Putin, men ikke fra amerikansk side.

Ifølge den russiske præsident har Islamisk Stat henrettet nogle af gidslerne og truer med at dræbe flere, ligesom han fortalte, at der er flere amerikanske og europæiske statsborgere blandt de mange gidsler.

Udgør stadig en trussel

Ruslands meldinger er direkte modstridende med Donald Trumps citat fra onsdages interview med AP, hvor han samtidig forklarede, at sikkerheden i USA var den vigtigste årsag til at bekæmpe Islamisk stat.

Donald Trumps melding om, at Islamisk Stat er blevet besejret, bliver heller ikke bakket op i egne rækker, skriver Business Insider.

Flere journalister i Pentagon spurgte ind til Donald Trumps kommentar, og her blev der svaret, at kampen fortsætter.

- Overordnet set er Islamisk Stat territorialt besejret, men indtil de oplever et varigt nederlag, så fortsætter vi med at kæmpe. Også irakisk militær arbejder på at eliminere Islamisk Stat, der stadig udgør en trussel, siger Sean J. Ryan, talsmand for den USA-ledede 'Operation Inherent Resolve', hvis opgave er at nedkæmpe Islamisk Stat.

Desuden kunne The Intercept fortælle, at selv om Islamisk Stat blev besejret i Mosul i 2017, så opererer organisationen stadig i Kirkuk, Salahuddin, Diyala, og Sulaimaniyah i den nordøstlige del af Syrien.

Frigiv medlemmer

En militær diplomatisk kilde fortalte onsdag til det russiske nyhedsbureau Tass, at de militante havde angrebet en flygtningelejr i det amerikansk kontrollerede område i Deir al-Zor regionen.

- De tog gidsler og transporterede omkring 130 arabiske familier til byen Hajin, som er under deres kontrol, siger den militære kilde.

Det skal angiveligt være sket lørdag. Oplysningerne er ikke bekræftet fra amerikansk eller anden side.

Ifølge Tass er gidseltagernes krav, at De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), der kæmper på samme side som den amerikanskledede koalition, frigiver de medlemmer af Islamisk Stat, som SDF har taget til fange.

