Trump: Kurderne hjalp os ikke i 2. Verdenskrig

Situationen udvikler sig time for time i det nordlige Syrien Torsdag formiddag.

Den tyrkiske hær har natten til torsdag bombet 181 mål i Syrien, hvor de kæmper mod kurdiske militser.

Eskaleringen i Syrien kommer efter, at USA trak sig ud af området og dermed banede vej for en tyrkisk intervention i Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, fortæller nu til CNN, hvorfor han ikke længere vil hjælpe kurderne i det nordlige Syrien.

- Som nogen skrev i en meget kraftfuld artikel i dag, så hjalp de os ikke i Anden Verdenskrig, de hjalp os ikke ved Normandiet, for eksempel.

- De er tværtimod i Syrien for at hjælpe os med deres eget land, det er noget andet, siger præsidenten.

Civile forlader deres hjem ved grænsebyen Ras al-Ain, efter tyrkiske tropper har udført angreb. Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

Lover at fjerne fjender

Til gengæld lover Trump, at USA overtager to berygtede, tilfangetagne medlemmer af Islamisk Stat fra Syriens kurdere.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

- Hvis kurderne eller Tyrkiet mister kontrollen, så har USA allerede overtaget to IS-militante med forbindelse til halshugninger i Syrien, skriver præsidenten.

Flere medier, blandt andet nyhedsbureauet AFP, beretter, at der skulle være tale om Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh.

De var en del af en gruppe på fire brutale IS-folk, der på grund af deres opvækst i Storbritannien blev kaldt "The Beatles" af vestlige gidsler i Islamisk Stat.

Dansk fotograf

Et af de gidsler var den danske fotograf Daniel Rye. Han blev i 2013 taget til fange i Syrien af Islamisk Stat og holdt som gidsel i 398 dage. Han slap hjem i live, efter at der blev betalt en løsesum på mange millioner.

På Twitter bekræfter Trump, at der er tale om personer med tilknytning til 'The Beatles', og at de overføres til et sikkert sted, der er under amerikansk kontrol.

Han tilføjer:

- De er de værste af de værste!

Overdragelsen sker, mens Tyrkiet under internationale protester er rykket ind i det nordøstlige Syrien for at bekæmpe kurdiske militser og Islamisk Stat.

Aktionen relaterer sig ifølge AFP til et af de problemer, som flere har peget på op til det længe varslede angreb.

Det kurdiskledede Syriens Demokratiske Styrker (SDF) siges nemlig at have taget op mod 10.000 soldater med tilknytning til Islamisk Stat til fange.

Flere har frygtet, at tyrkiske angreb vil give dem mulighed for at flygte og genetablere gruppen.

IS-kvartetten "The Beatles" var del af den samme celle i Islamisk Stat, hvor de fungerede som vestlige gidslers nådesløse fangevogtere - og i flere tilfælde bødler.

Gruppens formodede leder, der blev kendt som Jihadi John, blev dræbt i et luftangreb i Syrien i 2015.