Trump mistænker kurdere for at løslade IS-fanger

Den amerikanske præsident, Donald Trump, antyder, at kurdiske militsfolk forsøger at trække USA mere ind i konflikten i Syrien ved at løslade fanger fra Islamisk Stat.

Trump henviser til YPG-militsen, som har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Han skriver på Twitter, at YPG muligvis frigiver fanger fra Islamisk Stat fra fangelejre og fængsler i det nordlige Syrien.

Tyrkiet iværksatte onsdag en offensiv i området.

Også tyrkerne fremsætter mandag beskyldninger mod kurderne om, at de bevidst løslader IS-fanger fra et fængsel i grænsebyen Tel Abyad.

Donald Trump gentager samtidig, at amerikanske sanktioner er ved at blive forberedt mod tyrkerne.

- Omfattende sanktioner er på vej mod Tyrkiet, hedder det i et tweet fra præsidenten.

Trumps beslutning i sidste uge om at trække amerikanske styrker væk fra det nordlige Syren er blevet stærkt kritiseret i Trumps eget bagland. Nogle har kaldt det et forræderi mod USA's allierede.

Omkring 1000 amerikanske soldater fik mandag ordre til helt at forlade landet. Dermed er der kun omkring 150 amerikanere tilbage på basen Al Tanf i det sydlige Syrien, oplyser amerikanske embedsmænd.

USA og dets allierede har fordømt den tyrkiske invasion. Men truslen om sanktioner har ikke haft nogen indvirkning på den tyrkiske ledelse omkring præsident Recep Tayyip Erdogan.

Den amerikanske præsident gør det ikke klart, hvorvidt han vil have indført sanktioner mod Tyrkiet øjeblikkeligt, eller om han venter på, at Kongressen skal skride til handling.

Den republikanske senator Lindsey Graham siger, at Kongressen vil handle hurtigt med støtte fra begge partier.

- Tyrkiets præsident har begået den største fejltagelse i sit politiske liv, siger Graham til Fox News.

Han oplyser samtidig, at Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, støtter sanktioner mod Tyrkiet.

Det syriske regime sendte mandag styrker op mod den tyrkiske grænse for at inddæmme offensiven mod kurderne.

Den kurdiske administration i det nordlige Syrien har bekræftet, at den har indgået en aftale med Syriens regering om, at den syriske hær kan indsættes tæt ved grænsen til Tyrkiet.