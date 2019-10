Trump til Erdogan: Du har tre muligheder

Den amerikanske præsident, Donald Trump, ser tre muligheder for USA efter Tyrkiets militærinvasion i Syrien.

En af dem er, at USA skal stå for at forhandle en aftale mellem Tyrkiet og kurderne, lyder det fra den amerikanske præsident på Twitter.

- Vi har en af tre muligheder: Sende tusinder af tropper og vinde militært, ramme Tyrkiet virkelig hårdt økonomisk og med sanktioner, eller mægle en aftale mellem Tyrkiet og kurderne, skriver præsidenten i sit tweet.

Tyrkiets hær krydsede onsdag grænsen til Syrien og trængte ind i det nordøstlige Syrien.

Den amerikanske præsident har tidligere taget afstand fra Tyrkiets invasion.

- USA bakker ikke op om dette angreb og har gjort det klart over for Tyrkiet, at denne operation er en dårlig idé, har det lydt fra Trump.

Præsidenten var ellers med til at bane vejen for angrebet ved at fjerne amerikanske tropper fra området først på ugen.

