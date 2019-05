Trump: Vi støtter Israel '100 procent'

Mindst 26 mennesker har mistet livet i de blodige kampe mellem Israel og Gaza. USA’s præsident, Donald Trump, mener, at Israel har ret til at forsvare sig.

- Endnu en gang er Israel blevet ramt af dødelige raketter fra terrorgrupperne Hamas og Islamisk Jihad. Vi støtter Israels ret til at forsvare sine borgere 100 procent, skriver præsidenten på Twitter.

Siden lørdag har militante palæstinensere affyret over 600 raketter over grænsen til det sydlige Israel. Mindst fire civile er blevet dræbt.

Israel har svaret igen med kampfly og kampvogne, og mindst 22 palæstinensere – heriblandt otte medlemmer af de militante grupper – er blevet dræbt, skriver Associated Press.

De fire israelske ofre er de første siden krigen i 2014, der mister livet på grund af palæstinensiske raketangreb. Derudover er 66 israelere såret, heraf tre alvorligt, meddeler myndighederne.

Militante grupper har truet med at sende raketter længere ind i Israel.

Islamisk Jihad, der er den væbnede gren af Hamas, har meddelt, at den er klar til at ’gå ind i en åben konfrontation og kan åbne en bredere front for at forsvare vort land og vort folk’.

Samtidig er israelske soldater samlet i større antal ved grænsen til Gaza. Dermed er der ikke tegn på, at kampene stilner af foreløbig.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, holdt søndag aften krisemøde med sit sikkerhedskabinet. Efter mødet fik hæren ordre på at ’fortsætte sine angreb’ og derudover afvente yderligere ordrer.

Blandt de dræbte på palæstinensisk side er to gravide kvinder og to små børn.

Israel hævder også, at en Hamas-kommandant er dræbt.