Trygler Musk: Hjælp os!

En række ukrainske soldater har været indespærrede i ugevis på Azovstal-værket i den besatte havneby Mariupol. Med russerne lige udenfor.

Et sted, der ofte bliver beskrevet som ‘helvede på jord’.

Nu kommer de med en desperat bøn til verdens rigeste mand, Elon Musk:

- Folk siger, at du kommer fra en anden planet, siden du lærer folk, at tro på det umulige. Vores planeter er ved siden af hinanden, eftersom der hvor jeg bor, er det næsten umuligt at overleve.

- Hjælp os med at komme ud af Azovstal og til et fredfyldt land. Hvis ikke dig, hvem så? Giv mig et råd, skriver lederen af 36. Marinebrigade Serhiy Volyna i et tweet til rigmanden.

Elon Musk, som blandt andet ejer Tesla og rumfartsfirmaet SpaceX, er i proces med at opkøbe Twitterplatformen.

Oprettede profil for at få fat i Musk

Serhiy Volyna har flere gange rakt ud til verdens ledere fra sin plads blandt de indespærrede soldater i det enorme stålværk.

Han forklarer på sin facebook profil, at han oprettede en twitter profil for at kunne få fat i Elon Musk.

- Vi befinder os under umenneskelige forhold. Jeg har adresseret paven, verdens ledere og diplomater over hele verden.

- Min appel til Elon Musk er min sjæls tvungne råb. Kære præsidenter, diplomater, menneskeheden - hvis i kan redde os, så gør det! skriver Serhiy Volyna på sin Facebook profil torsdag morgen.

Inde i det enorme stålværk Azovstal er de sidste ukrainske soldater. Udenfor står russerne. Foto: Alexander Ermochenko/ Ritzau Scanpix

Elon Musk har endnu ikke svaret på den ukrainske officers henvendelse. Men måske kommer det, når amerikanerne vågner.

De sidste soldater

Serhiy Volyna er blandt de allersidste soldater i det forskansede Azovstal-værk, som har været belejret i ugevis.

Resten af havnebyen Mariupol er indtaget og sønderbombet af russerne.

- Soldaterne i stålværket befinder sig det værste sted i krigen. Både når man kigger på intensiteten af kampene og varighed har de været i de sværeste betingelser under hele konflikten, fortalte Lennart Schou Jeppesen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet forleden.

En såret ukrainsk soldat inde i Azovstal-værket. Foto: Press service of Azov Regiment / Ritzau Scanpix

Soldaterne fra Marinebrigaden er sammen med den kontroversielle Azov-bataljon, som ofte er blevet kritiseret for højreekstremistiske tendenser.

Når Putin siger, at der er nazister i Ukraine, er det ofte med henvisning til Azov-bataljonen. Som også stadig bruger symboler, der kan opfattes nazistiske.

I sidste måned lavede Serhiy Volyna en video som gik viralt verden over.

Her forklarede han, at de allersidste soldater aldrig ville nedlægge våbnene overfor russerne.