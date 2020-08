Turistattraktion omringet af flammer

Skovbrande truer de historiske græske ruiner Mykene.

Det skriver The Guardian.

Turistattraktioner, som man mener, stammer tilbage fra bronzealderen, er blevet evakueret for gæster.

Det er skovbrande i området, der i første omgang antændte et område omkring Agmamemnons grav, og nu kæmper det græske beredskab med at få kontrol over flammerne.

Heldigvis lyder vurderingen, at vinden i skrivende stund fører flammerne væk fra ruiner. Ifølge brandmyndigheder er ilden ikke nået ind til selve museet ved de historiske ruiner.

'Flammerne er kommet igennem en del af det arkæologiske område og brændt noget tørt græs,' siger chef for regionens brandkorps, Thanassis Koliviras, til Athens News Agency.

I arbejdet på at få slukket brandene er der tilkaldt 27 brandmænd, der bliver hjulpet af fire fly og to helikoptere.

Grækenland er hvert år truet af skovbrande i de tørre sommermåneder, hvor temperaturen ofte er over 30 grader.

Se flere billeder her (Foto: Ritzau Scanpix):