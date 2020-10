Tusinder af franskmænd går på gaden efter drab på lærer

Tusindvis af mennesker samledes søndag ved Place de la République i Paris for at vise deres afsky mod drabet på en fransk lærer og for at vise opbakning til ytringsfrihed.

Den 47-årige lærer Samuel Paty blev fredag dræbt i en forstad til Paris. Det skete, efter at han havde vist tegninger af profeten Muhammed frem i sin undervisning.

Ifølge flere medier fik han halsen skåret over af den 18-årige gerningsmand.

Drabsmanden blev skudt og dræbt af politiet.

- Jeg er lærer, lød det på flere af de skilte, demonstranterne havde med. Det er en reference til slagordet 'Jeg er Charlie', som blev brugt efter angrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.

- Jeg er Samuel, lød råbet fra andre i menneskemængden.

Også i Toulouse var tusinder af franskmænd samlet på Place du Capitole, hvor flagene var på halv søndag, for at hylde den dræbte historielærer Samuel Paty. Foto: Georges Gobet/Ritzau Scanpix

Den dræbte lærer var blevet truet på nettet, fordi han havde vist muhammedtegninger frem i sit klasselokale.

Faren til en elev havde opfordret til 'mobilisering' mod læreren.

Også den franske premierminister, Jean Castex, og borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, deltog i demonstrationen.

- I skræmmer os ikke. Vi er ikke bange. I splitter os ikke. Vi er Frankrig!, skriver Castex på Twitter sammen med en video fra demonstrationen.

I flere andre byer, herunder Toulouse, Lyon og Marseille, var der ligeledes store demonstrationer og mindeoptog for Samuel Paty.

Drabet på læreren har vakt stærke reaktioner i Frankrig.

I alt er 11 mennesker anholdt efter fredagens drab. Flere af de anholdte er slægtninge til den 18-årige gerningsmand.