Tusindvis af sårede og mindst 73 døde i voldsom eksplosion i Beirut

En kraftig eksplosion i Libanons hovedstad, Beirut, har kostet mindst 73 mennesker livet og såret omkring 3700 andre.

Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP sent tirsdag aften, efter at eksplosionen tirsdag eftermiddag ramte Beirut.

Dødstallet frygtes at stige yderligere.

Hundredvis af mennesker er bragt til hospitaler i byen. Mange andre er fortsat fanget i deres hjem, som er ødelagt i den voldsomme eksplosion. Det siger chefen for Røde Kors i Libanon, George Kettaneh.

Et enkelt af Beiruts hospitaler - Hotel Dieu Hospital - behandler over 500 tilskadekomne og kan ikke modtage flere. Det oplyste hospitalet tidligt tirsdag aften til den libanesiske tv-station LBCI.

Mange af de sårede skal opereres, og hospitalet appellerer til folk om at donere blod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Libanesiske medier viser billeder af blødende mennesker, der er fastklemt under murbrokker.

Andre sårede går rundt i gaderne i det centrale Hamra-kvarter, hvor hver eneste butik i hovedgaden har fået knust ruderne, skriver AFP.

Et skib, der tilhører FN's fredsbevarende styrke Unifil i Libanon, er desuden blevet ramt. Besætning om bord er blevet såret, skriver Unifil i en erklæring ifølge AFP.

Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget eksplosionen, der er den voldsomste i Libanon i årevis.

Landets sikkerhedschef, Abbas Ibrahim, siger til AFP, at der blev opbevaret højeksplosivt materiale på havnen.

- Tilsyneladende er der en lagerbygning med materiale, der blev konfiskeret for år tilbage, og det lader til, at det var højeksplosivt materiale, siger sikkerhedschefen.

Premierminister Hassan Diab siger tirsdag aften i en tv-tale til nationen, at 'de ansvarlige vil betale prisen'.

- Fakta om dette farlige lager, der har været der siden 2014, vil blive fremlagt, og jeg vil ikke foregribe efterforskningen, siger han.

Libanons præsident, Michel Aoun, har erklæret to ugers undtagelsestilstand sent tirsdag aften, skriver AFP. Han har desuden indkaldt til hastemøde i landets forsvarsudvalg.

Braget splintrede vinduerne i huse flere kilometer væk, forårsagede rystelser over store dele af Beirut og sendte en tyk søjle af røg op i luften.

Flere bygninger er ødelagt, og adskillige biler er blevet blæst omkuld af trykket fra eksplosionen, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Flere brugere på sociale medier deler videoer af den kraftige eksplosion. Nogle af optagelserne ser ud til at vise to eksplosioner - først en mindre og derpå en kraftigere.

Den voldsomme eksplosion kommer på et tidspunkt, hvor Libanon er præget af den værste økonomiske krise i årtier. Det har udløst massive demonstrationer mod regeringen.

Samtidig er der kun tre dage til, at der efter planen skal falde dom i sagen om drabet på Libanons tidligere premierminister Rafik Hariri.

Fire formodede medlemmer af shiamilitsen Hizbollah er anklaget for at have stået bag den kraftige bombe, der i 2005 dræbte Hariri og 21 andre ved Beiruts havnefront.