Tusindvis evakueret fra 'ekstremt farlig' orkan

Flere tusinde amerikanere er allerede blevet evakueret fra orkanen Laura, der onsdag er på vej mod staterne Texas og Louisiana.

Nu opjusterer National Hurricane Center (NHC) orkanen til en kategori 4 og kalder den samtidig 'ekstremt farlig'.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kategori 4 er det næsthøjeste niveau for orkaner, og man forventer, at Laura vil ramme landet med en vindstyrke på op mod 200 kilometer i timen, mens vindstødene kan være endnu kraftigere.

Værste i 10 år

Tidligere onsdag var meldingen fra National Hurricane Center, at der er 'intet tegn på, at den vil stoppe'. Og ifølge Washington Post er orkanen kraftigere end nogen anden orkan, der har ramt området i mere end 10 år.

- Dit liv vil være i overhængende fare, hvis du ikke lader dig evakuere, advarer Donald Jones, meteorolog ved NHC, ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP er orkanen den værste, der har ramt USA i år.

Også Texas' guvernør, Greg Abbott, advarer mod, at 'det vil være svært for nogle at overleve denne storm'.

Tusindvis er allerede blevet evakueret. Her ses passagerer på en bus fra Lake Charles, Louisiana. Foto: Ritzau Scanpix

En kategori 4-orkan forventes at føre til strømafbrydelser i flere uge, muligvis måneder.