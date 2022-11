Tusindvis flygter fra katastrofal tørke

Den værste tørke i 40 år har ramt Somalia, og det betyder, at flere tusind flygtninge, især kvinder og børn, strømmer over grænsen til nabolandet Kenya.

De søger mod flygtningelejren, som ligger ved byen Dabaab, for at finde mad og søge tilflugt, skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

Mere end 55.000 mennesker er flygtet fra tørken alene siden september. I Dabaab-lejren strømmer hundredvis af somaliere til dagligt.

Jakob Eilsøe Mikkelsen, der er Afrika chef hos Red Barnet, besøgte det centrale Somalia i et område, der hedder Baidoa, i sommer.

Han fortæller, at sultkrisen særligt rammer kvinder og børn.

- Jeg har mødt kvinder, som har gået 80 kilometer fra landsbyerne ind til hovedbyen med deres underernærede børn for at få dem behandlet.

- Besøget på de har sundhedsklinikker og hospitaler var simpelthen noget af det mest hjerteskærende, jeg har oplevet i de 23 år, jeg har arbejdet med Afrika, siger Mikkelsen.

Børnene var så svært underernærede, at de ikke havde kræfter til at græde, selv om at de havde smerter, fortæller han.

Lige nu er der flere end 20 millioner mennesker, som sulter på Afrikas Horn, og krisen kan vise sig at blive værre end hungersnøden i 2011. Den gang døde en kvart million mennesker af sult.

Halvdelen af dem var børn.

- Somalia har nu haft fem regntider, der har slået fejl, hvilket er helt uhørt. Det har vi historisk ikke set før, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

I Somalia risikerer over halvdelen af alle børn under fem år - 1,8 millioner børn - at blive akut underernærede. De risikerer at dø, hvis de ikke får hjælp, skriver Red Barnet.

Der er blandt andet akut brug for mad og drikke. Derudover søger Red Barnet midler til at kunne skabe nogle mere børnevenlige forhold i Dabaab-lejeren.

Flygtningelejren i Dabaab er på grund af flygtningekrisen blevet den tredje største i verden. Der bor 220.000 flygtninge i lejeren og blev etableret i 1991 til somaliere, som flygtede fra borgerkrigen i landet.

Sidste gang, der har været så stor flygtningestrøm til Dabaab, var under hungersnøden i 2011.