Tusindvis i kø for at komme i kamp

Mens de russiske kampvogne er nået til den ukrainske hovedstad Kijev, så melder tusindvis af ukrainere sig hele landet over til kamp. Der er lange køer foran flere regeringskontoer, hvor ukrainerne skriver sig op til at forsvare deres byer.

I den ukrainske storby Dnipro i midten af landet har mere end 500 fredag meldt sig klar til kamp ved blot et af de tre regeringskontoer i byen, som Ekstra Bladet besøgte.

De skriver sig op til alt fra at lave administrative opgaver og til at gribe til våben. Kontoret er fyldt med kasser med alt fra shampoo, mad, batterier og til plastikbestik, som er klar, hvis byen belejres og bliver cuttet af fra resten af landet.

Overalt i Dnipro er der politi i gaderne, og der er udgangsforbud om natten, som der er i flere andre ukrainske byer lige. Flere regeringsbygninger bliver gjort klar til at gøre modstand med sandsække for vinduerne, mens der også flyttes mange soldater rundt.

- Jeg vil gerne fortælle jer, at der ingen chance er for, at Rusland vil ende med at vinde. Ukraine er for stort et land. Vi vil ende med at vinde, siger en af sikkerhedsfolkene ude foran en af regeringsbygningerne i Dnipro til Ekstra Bladet.

Vil forsvare mit land

25-årige Stanislav er en af dem, der har skrevet sig op, og han er ikke i tvivl. Ukraine vil vinde krigen mod Rusland. Det er bare et spørgsmål om tid. Han meldte sig fredag til krigen på regeringskontoret i storbyen Dnipro sammen med hundredvis af andre.

- Vi er på vores egen jord. Vi forsvarer vores land, vores kære, vores naboer – alle sammen. Det er derfor, at vi vil vinde. Vi er alle venner her i Ukraine. Vi er ikke bange for dem, lad dem bare komme. De vil tage herfra igen, når de har lidt nederlag, siger Stanislav.

Artiklen fortsætter under billedet ...

25-årige Stanislav tror på, at Ukraine ender med at vinde krigen. Foto: Emil Filtenborg

Han mener, at en ukrainsk soldat tæller for 12 russere, da ukrainerne er mere motiverede.

- Jeg vil have, at Ukraine forbliver en suveræn, uafhængig stat. Vi vil beholde vores forfatning og kan leve i selvstændighed. Vi er vokset op til at være et selvstændigt land, og jeg vil kæmpe for, at det forbliver sådan. Det vil jeg give mit liv til, siger Stanislav.

Hele ukraine mobilises

Det ukrainske forsvarsministerium har meldt ud, at de har givet mere end 18.000 våben til civile alene i den ukrainske hovedstad Kijev for at forsvare byen. Der er meldinger om, at russiske styrker er trængt ind i dele af hovedstaden, hvor de møder stor modstand. Det samme er tilfældet i den ukrainske storby Kharkiv, der er også er under angreb.

Den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij har mobiliseret hele reserven og bedt alle ukrainere, der har mulighed for at bære et våben, til at forsvare landet.

- Landets skæbne afhænger fuldt ud af vores hær, sikkerhedsstyrker, alle vores forsvarere, har Zelenskij sagt og tilføjet:

- Rusland er gået ind på en ondskabs vej, men Ukraine forsvarer sig selv og vil ikke opgive sin frihed.

Jeg vil ikke give op

38-årige Oksana er en af de andre, der også meldte sig klar til kamp fredag på kontoret i Dnipro. Hun fortalte Ekstra Bladet, at hun vil gøre alt for, at Ukraine forbliver frit.

- Dette er mit land, dette er mit territorium. Som statsborger i Ukraine skal jeg i det mindste opfylde en pligt, forsvare min stat. Det er min frivillige beslutning at komme og hjælpe med noget. At sikre orden på mit territorium, siger Oksana til Ekstra Bladet.

- Jeg er ikke bange for mig selv. Jeg er mere bange for vores militær. For vores mange civile. Jeg vil gøre vores fjende, der er trængt ind, bange. Jeg vil gøre ham bange, fordi det er vores land. Det er også derfor, at vi vinder, siger hun.