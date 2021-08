TV 2-reporter beretter om kaotiske scener: - Nogle bliver mast ihjel

I ren desperation har flere forældre forsøgt at få deres små børn over pigtrådshegnene ind til lufthavnen i Kabul for at redde deres liv.

Medbring mad og drikke til flere dage, ekstra batterier til mobiltelefonen og noget at dække for solen med, når du skal til lufthavnen i Kabul.

Sådan lyder meldingen i en SMS som Udenrigsministeriet har sendt til TV2-korrespondent Simi Jan og andre danskere, der fortsat befinder sig i Afghanistan.

Det fortæller hun i et interview med TV 2 News.

- Uden ligesom at være alt for konkret kan jeg godt sige, at der står, at man skal forvente, at det kommer til at tage flere dage at nå frem til lufthavnen, siger Simi Jan til TV2 News.

Hun fortæller samtidig, at man skal kæmpe sig gennem en enorm menneskemængde for at komme ind i lufthavnen i Kabul. Flere tusind afghanere har desperat forsøgt at flygte ud af landet siden i søndags, hvor Taliban overtog hovedstaden.

- Der står simpelthen bare tusindvis af mennesker, der maser hinanden, og der er små børn, der græder, og folk står i solen. Nogle bliver dehydreret, der er endda nogle der er blevet mast ihjel, så pludselig er det blevet livsfarligt overhovedet at kunne nå frem til den rette gate ved lufthavnen, siger Simi Jan.

Simi Jan befinder sig fortsat i Afghanistan. Arkivfoto

Ved at være sidste chance

Sent fredag aften meldte Udenrigsministeriet ud i en pressemeddelelse, at det er sidste udkald for at blive evakueret fra Kabul.

Er man tidligere tolk for danske soldater eller lokalansat ved den danske ambassade i Kabul skal man senest søge om evakuering i dag, hvis der skal være en realistisk chance for at komme ud med et dansk evakueringsfly.

Fredag eftermiddag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det er svært at komme ind i lufthavnen i Kabul, fordi Taliban står på vagt udenfor lufthavnen. Han fortalte også, at 384 personer i alt var blevet fløjet til Danmark fra Afghanistan.