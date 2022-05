TV-ikon skudt i hovedet: 'Israel skød bevidst'

Onsdag morgen afgik den berømte tv-journalist Shireen Abu Akleh ved døden efter at være blevet skudt i hovedet.

Sammen med kollegaen Ali Samudi, der overlevede skudsalven, dækkede de en israelsk razzia i den palæstinensiske flygtningelejr Jenin Camp for mediet Al-Jazeera.

Det Qatar-baserede medie skriver i en erklæring, at israelske styrker skød hende i 'et koldblodigt og åbenlyst mord'.

Journalisterne bar vest og hjelm tydeligt markeret med ordet 'PRESS'.

'De skød direkte og bevidst på os'

Videojournalisten Ali Samudi fra det palæstinensiske medie Al-Quds arbejdede sammen med Shireen, da han blev ramt af skud i skulderen.

Sekundet efter så han Shireen Abu Akleh knække sammen blødende fra hovedet.

Han fortæller, at de stod i et roligt område flere hundrede meter fra de israelske styrker, da de blev skudt.

'Der var ingen kamp, hvor vi var. Vi stod ikke i skudlinjen. De skød direkte og bevidst på os,' sagde han til The Washington Post, der har talt med flere påståede vidner, der bakker historien op.

Grædefærdige kolleger fra Al-Jazeera efter nyheden om Shireens død. Foto Abbas Momani / AFP / Ritzau Scanpix

Den nu afdøde journalists arbejdsplads og kolleger mener, at Israel står bag drabet.

Selv vil Israel dog ikke tage skylden, men vil indlede en undersøgelse af episoden.

Det israelske militær, Israel Defence Force, siger, at de kom under kraftig beskydning, mens de gennemsøgte flygtningelejren i en antiterroroperation efter flere uger med en bølge af dødelige angreb i israelske byer, skriver The Washington Post.

I et radiointerview fortæller talsmand for de israelske styrker Ran Kochav, at alle informationer peger på, at det var palæstinensere, der skød Shireen.

Israels premierminister, Naftali Bennet, siger ifølge Reuters, at drabet skyldes unøjagtig palæstinensisk ild.

'Bevæbnede palæstinensere skød på en unøjagtig, vilkårlig og ukontrolleret måde', sagde han.

Flere tusinde palæstinensere er onsdag aften gået på gaden for at protestere over Israels benægtelse af drabet og for at ære Shireens 15-årige dækning af konflikten mellem Israel og Palæstina.