Tvivler på byttehandel: - Han er færdig

Ukraines præsident har foreslået at bytte tilfangetagne Viktor Medvedtjuk for ukrainske krigsfanger. Men Rusland kan ikke bruge Medvedtjuk længere, vurderer seniorforsker

Tirsdag kom det frem, at den prorussiske oppositionspolitiker Viktor Medvedtjuk, som er venner med Putin, er taget til fange i Ukraine, efter han i februar undslap sin husarrest.

I den forbindelse har Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, foreslået, at bytte Viktor Medvedtjuk for ukrainske krigsfanger.

Men ifølge Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, kan Ukraine se langt efter en byttehandel

- Jeg er ikke sikker på, at russerne nødvendigvis vil have ham, siger han til Ekstra Bladet.

Plan a gik i vasken

Årsagen er, at Rusland som udgangspunkt ikke kan bruge Viktor Medvedtjuk til noget længere.

- Hvis man kigger tilbage til invasionen og regner med, at russerne havde det, der hed en plan a, altså at køre til Kiev og arrestere Zelenskij, så har der været snak om, at Medvedtjuk kunne blive én, der kunne indsættes som præsident, forklarer Flemming Splidsboel Hansen og uddyber:

- Der har også været andre navne, men Medvedtjuk var en af de personer, som der blev talt om i den forbindelse, at russerne kunne sætte ham ind som en prorussisk præsident, og så fejre det med en stor parade, og så køre hjem igen.

Ukraines præsident delte tirsdag dette billede af Viktor Medvedtjuk. Foto: Volodimir Zelenskijs Telegram

Gode venner?

På den anden side har Viktor Medvedtjuk tætte forbindelser til Ruslands præsident, og Vladimir Putin er ifølge Reuters gudfar til Medvedtjuks datter.

- Ruslands næste skridt vil fortælle os meget om, hvordan forholdet er mellem ham (Medvedtjuk, red.) og Putin, siger Flemming Splidsboel Hansen og fortsætter:

- Og der er vores indtryk, at Putin grundlæggende ikke bryder sig om særlig mange mennesker. Jeg er ikke sikker på, at deres forbindelse er så tæt, når det kommer til stykket.

Ruslands næste skridt vil afsløre, hvor tæt båndet mellem Medvedtjuk og Putin er, vurderer Flemming Splidsboel Hansen. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Derfor vil det ikke komme bag på seniorforskeren, hvis Rusland siger 'nej tak' til Zelenskijs byttehandel.

- Han (Medvedtjuk, red.) kan ikke blive ukrainsk præsident, han kan ikke spille nogen rolle i Ukraine bagefter, han er færdig, siger seniorforskeren.

- Men det er muligt, at der er en tæt forbindelse, og Putin tænker, han er nødt til at hjælpe ham, fordi de er venner, erkender han dog.