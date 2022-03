'Tvunget' til at deltage i Putin-hyldest

Vladimir Putin var vært for en stor fejring af Ruslands annektering af Krim-halvøen. En journalist til stede beretter, at russiske arbejdsgivere havde 'tvunget' sine medarbejdere til at møde op

Efter Ruslands invasion af Ukraine har det været begrænset, hvor meget præsident Vladimir Putin har vist sig frem.

Men fredag var titusinder af mennesker mødt op med flag og vimpler på Ruslands største stadion for at høre præsident Vladimir Putin hylde krigen i Ukraine.

Det sker på otteårsdagen for Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Det skriver BBC.

Tvunget til at møde op?

Ifølge russiske myndigheder var at 200.000 mødt op på - og udenfor det store Luzjniki Stadion i Moskva.

Men ifølge BBC er det tvivlsomt, hvorvidt alle russerne var mødt op af fri vilje.

Det rapporterer mediet, som selv havde en mand til stede på stadion.

Flere fortalte journalisten, at de arbejdede i den offentlige sektor, og at de var blevet 'tvunget til at deltage af deres arbejdsgivere'.

'Jeg vil være der i et stykke tid, og så vil jeg smutte... Jeg tror, de fleste her ikke støtter krigen. Jeg gør ikke', fortalte en ansat i Moskvas metroselskab til BBC.

Studerende fik fri

Ifølge journalisten var det et fåtal, som ville besvare spørgsmål.

Dog har en gruppe studerende fortalt, at de fik tilbudt en fridag fra studiet, hvis de deltog 'i en koncert'.

De studerende, journalisten talte med, var dog ikke klar over, at 'koncerten' delvist var dedikeret til at hylde den 'specielle militære operation' i Ukraine, som Rusland kalder krigshandlingerne.

Ifølge journalisten var det dog tydeligt, at mange støtter var mødt op for at støtte Ruslands handlinger i Ukraine.

I 2018 var Luzjniki Stadion i Moskva vært for VM-finalen i fodbold mellem Frankrig og Kroatien.

Dertil var der underholdning fra musikeren Oleg Gazmarov. Her blev der spillet en patriotisk sang med en åbningslinje der lød: 'Ukraine og Krim. Belarus og Moldova. Det er mit land'.