Tvunget til Danmark: - Det er svært

Lørdag blev Ekstra Bladets udsendte i Ukraine Stefan Weichert og Emil Filtenborg ramt af skud, da de var på reportage i byen Ohtyrka.

Nu er de indlagt på et hospital i byen Poltava, og der bliver arbejdet på en plan for at få dem til Danmark, når de er stabile nok til det. Men det er med blandede følelser, at de to reportere taler om turen hjem til Danmark. For de har boet i Ukraine i snart tre år, og det er dér, de har hjemme.

Man føler sig lidt hjemløs

Både Stefan Weichert og Emil Filtenborg, der begge er omkring de 30 år, har dækket begivenheder i risikoområder tidligere, men denne gang har det været anderledes, fortæller Stefan Weichert.

- Jeg synes. at det har været meget svært at dække det her. Alle de steder, vi har været, har været nogle vanvittige oplevelser på forskellige måder, men dét at dække et land, som bliver invaderet, hvor man faktisk bor. Jeg har en ukrainsk kæreste, vi har lejlighed, vi har alle vores ting dér. Vores tøj, vores bøger, siger han.

- Jeg har ikke rigtig noget i Danmark, og det har Emil heller ikke. Det, Emil har tilbage lige nu, fordi han ikke kan komme tilbage til sin lejlighed i Kiev, er den T-shirt, han har på. Han har ingen underbukser. Vi har ikke rigtig noget. Vi har vores computere, som vi har fået med, men vi har mistet kameraudstyr, vi har mistet en masse ting. Man føler sig sådan lidt hjemløs.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stefan (venstre) og Emil blev efter skudepisoden bragt til et hospital i Ohtyrka, men de måtte natten til søndag flyttes til hospitalet i Poltava, da konflikten intensiveredes i Ohtyrka. Her ses de i ambulancen.

Svært at være i

De to reportere kom under beskydning lørdag, da de var på reportage. Da de første skud blev affyret, sad de i deres bil, og de gjorde alt, hvad de kunne for at komme væk i en fart.

Alligevel nåede de begge at blive ramt af skud - Emil blev skudt tre-fire gange i lår og ryg, imens Stefan blev ramt af skud i kravebenet. De er begge stabile, og de fortæller søndag til Ekstra Bladet, at de trods omstændighederne er ved godt mod.

- Vi har haft vores dagligdag i Kiev de sidste knap tre år, og nu er vi blevet skudt, vi ligger på hospitalet, vi kan ikke komme hjem til vores egen lejlighed, fordi byen er under belejring af russerne. Det er en surrealistisk oplevelse. Det skal ikke lyde, som om vi ikke er glade for Danmark, men det er ikke der, vi har vores normale bopæl, siger Stefan Weichert.

Emil Filtenborg supplerer:

- Det er vores venner, det er vores omgangskreds, der bor i Kiev. Dem, vi har gået på bar med. Dem, vi har gået på café med, haft det sjovt med, været på ferie med. De mennesker er under bombardementer nu. Deres hverdag er revet itu. Og hvor vi så ligesom i bedste fald har muligheden for at tage til Danmark, så har de ikke samme mulighed.

- Det er svært at være i, synes jeg selv. Men det er selvfølgelig sådan, det er, og vi må gøre vores arbejde, som vi nu engang kan, siger Stefan Weichert.

En evakuering af de to danske journalister er i fuld gang med at blive organiseret, så de kan komme til Danmark så hurtigt som muligt.