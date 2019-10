Tvunget til drastisk valg: Putin afgør kurdernes skæbne

I den nordlige del af Syrien kæmper kurdiske styrker lige nu mod tyrkiske ditto om magten over regionen. Men Nordsyriens skæbne er hverken i tyrkernes, syrernes eller kurdernes hænder.

Det er den russiske præsident Vladimir Putin, som har magten.

Erdogan i angreb Konflikten mellem Tyrkiet og den kurdiske del af Syrien er opstået, efter den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan i sidste uge igangsatte en militæroffensiv mod den del af Syrien, der grænser til Tyrkiet. Det skete som følge af, at Trump meddelte, at han ville begynde at trække amerikanske landtropper ud af landet. Offensiven har fået den syriske præsident Bashar al-Assad til - efter aftale med kurderne - at sende sin regeringshær nordpå, hvilket har medført, at Erdogan mandag formiddag varslede flere angreb mod kurderne. Vis mere Luk

Rusland bestemmer

Magtkampen foregår nemlig ikke kun ved grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Også i den politiske arena bliver der kæmpet.

Det fortæller Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker i international sikkerhed hos Dansk Institut for Internationale Studier, til Ekstra Bladet.

- Det er Rusland, som bestemmer, hvad der kommer til at ske i det nordlige Syrien, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Det skyldes, at landet har stor magt over Syrien og ligeledes har en vis indflydelse på Tyrkiet.

- Uden Putin havde Bashar al-Assad ikke siddet på magten i Syrien i dag, og det er Assad godt klar over. Det er en af grundene til, at Rusland har så megen magt i landet, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ruslands forhold til Tyrkiet plejede til gengæld at være rigtig skidt, men er i dag langt bedre.

Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan igangsatte i sidste uge en militæroffensiv mod den nordlige del af Syrien. Foto: Nazeer Al-Khatib/Ritzau Scanpix

Skal vælge mellem 'venner'

Det er en fordelagtig situation for Putin, at Rusland kan styre slagets gang. Men situationen kan således vise sig at være penibel.

- Rusland bliver snart tvunget til at vælge mellem flere 'gode venner'. Men landets rolle i konflikten er lige nu en smule uafklaret, siger Flemming Splidsboel Hansen.

- Russerne skal gøre op med sig selv, hvad de vil opnå, og alt efter, hvad landet beslutter, kan konflikten ende i forskellige scenarier.

Seniorforskeren opstiller to eksempler. I det ene scenarie vil syriske tropper gå sammen med kurdiske tropper mod den tyrkiske militæroffensiv.

I det andet scenarie vil de tyrkiske og syriske tropper presse kurderne ud af det nordlige Syrien.

Borgerkrigen i Syrien I 2011 opstod protester mod Bashar al-Assads styre i flere dele af Syrien. Protesterne var delvist inspireret af folkelige opstande andre steder i den arabiske del af verden. Protesterne udviklede sig til et oprør, som endte i en lang og blodig borgerkrig. Borgerkrigen i har varet otte år. Vis mere Luk

Et samlet Syrien

Rusland har dog størst interesse i et samlet og velfungerende samfund.

- Det er mest optimalt for Rusland, hvis Syrien er velfungerende, men har problemer nok til stadig at være afhængig af Rusland, siger Flemming Splidsboel Hansen.

- Så lige nu vil det nok passe Rusland bedst at få skabt ro i Syrien. Jeg tror ikke, at Rusland vil acceptere et scenarie, hvor Tyrkiet invaderer Syrien og laver en form for aflukket nordligt Syrien, siger han.

Mange civile har allerede måttet lade livet i kampen om det nordlige Syrien. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det Rusland, som bestemmer, hvordan Syrien skal agere i konflikten.

- Så det faktum, at Assad nu har sendt den syriske regeringshær ud for at støtte kurderne, kan være en indikation på, at Rusland gerne vil sikre sig mod, at Tyrkiet trænger for langt ind i landet, siger han.

Det står endnu ikke klart, hvad Rusland vil gøre. Men uanset hvad er Putin nødt til snart at tage sit valg.

- Alle ser hinanden an lige nu. Men tiden løber, og den løber hurtigt, siger Flemming Splidsboel Hansen.

160.000 på flugt

Ifølge BBC melder Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at mere end 50 civile og over 100 kurdiske soldater er blevet dræbt i det nordlige Syrien som følge af konflikten.

Tyrkiet oplyser, at fire tyrkiske soldater og 16 pro-tyrkiske syriske soldater er blevet dræbt i konflikten.

FN vurderer, at op mod 160.000 civile blevet jaget på flugt. De forventer, at tallet vil fortsætte med at stige.