Tyrkiet aflyser svensk besøg på grund af Paludan-protest

Tyrkiet har aflyst et besøg fra den svenske forsvarsminister, Pål Jonson, blandt andet på grund af en varslet demonstration fra Rasmus Paludan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- På nuværende tidspunkt har den svenske forsvarsminister Pål Jonsons besøg den 27. januar mistet sin betydning og mening, så vi har aflyst besøget, siger den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, ifølge AFP.

Dansk-svenske Paludan planlægger lørdag at brænde en koran, islams hellige bog, foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Planerne fik fredag det tyrkiske udenrigsministerium til at indkalde Sveriges ambassadør i Tyrkiet. På mødet fik ambassadøren at vide, at Tyrkiet på det kraftigste fordømmer den 'provokerende' protest.

Tyrkiets regering er desuden utilfreds med, at Sverige tillader en kurdisk demonstration. Den finder efter planen ligeledes sted lørdag i Stockholm.

Annonce:

Mødet mellem Pål Jonson og Hulusi Akar skulle have handlet om den svenske ansøgning om Nato-medlemskab.

Sammen med Finland venter svenskerne på svar på deres ansøgning. For at blive optaget skal samtlige 30 medlemslande godkende det.

Tyrkiet har dog forlangt, at især Sverige stopper enhver form for støtte til grupper, som ifølge tyrkerne har forbindelse til det forbudte Kurdiske Arbejderparti, PKK.

PKK er på EU's terrorliste og har i årevis gjort oprør på tyrkisk grund.

Rasmus Paludan, der nu har kastet yderlige grus i det svensk-tyrkiske forhold, skabte sidste år flere gange uro i Sverige med sine koranafbrændinger.

Også i Danmark har aktioner anført af den højreorienterede Stram Kurs-leder ført til uroligheder. I 2019, hvor Stram Kurs stillede op til folketingsvalget, var der blandt andet store optøjer på Nørrebro i København.

Paludan siger selv om sin varslede protest lørdag, at formålet er at 'markere lidt ytringsfrihed' over for Tyrkiet.