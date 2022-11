Tyrkiet hævner Istanbul-angreb og bomber kurdere i Irak og Syrien

Tyrkiet har lanceret en militæroperation mod militante kurdere i Irak og Syrien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Operationen har indeholdt luftangreb i det nordlige og nordøstlige Syrien, der lørdag aften har dræbt mindst 12 personer.

De dræbte omfatter mindst seks medlemmer af de kurdiskledede Syriske Demokratiske Styrker (SDF) og seks syriske soldater.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

De tyrkiske bombardementer var rettet mod SDF-faciliteter i den nordlige provins Aleppo samt Hassakeh i den nordøstlige del af landet. Det oplyser direktør for Sohr Rami Abdel Rahman.

Angrebene var også rettet mod positioner i Raqqa og Hassakeh, hvor det syriske regimes styrker er indsat.

Også byen Kobani er ramt, oplyser den britiskbaserede overvågningsgruppe.

Luftangrebene lørdag aften finder sted, få dage efter at den tyrkiske regering gav Kurdistans Arbejderparti (PKK) skylden for et dødbringende bombeangreb i det centrale Istanbul i sidste uge.

- Regnskabets time er kommet, skriver det tyrkiske forsvarsministerium på Twitter natten til søndag.

Den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, har efter angrebene udtalt sig.

- Terroristernes gemmesteder er blevet brudt ned.

- Vores tyrkiske militære styrker var endnu en gang terroristerne overlegne, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge de kurdiske styrker fra SDF er Kobani i det nordøstlige Syrien blevet ramt af de tyrkiske luftangreb.

- Kobani, byen der besejrede Isis (Islamisk Stat, red.), er blevet udsat for bombardementer af den tyrkiske besættelses fly, tweeter talsmand for SDF Farhad Shami.

En stor del af SDF består af militssoldater fra YPG, der af Tyrkiet betragtes som en terrorgruppe med tilknytning til PKK, som er på EU's terrorliste.