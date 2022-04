Tyrkiet lukker luftrum for russiske fly med soldater til Syrien

Tyrkiet meddeler den russiske regering, at det tyrkiske luftrum lukkes for alle civile og militære fly fra Rusland, der transporterer soldater til Syrien.

Udenrigsminister Mevlüt Cavusoglu siger, at Rusland har haft en frist frem til april til at overflyve tyrkisk luftrum, men den er nu udløbet.

Han fortæller, at han har orienteret sin russiske kollega, Sergej Lavrov.

Det er en uventet melding fra Tyrkiet, som ellers har plejet tætte forbindelser til den russiske regering. Også selv om landet er medlem af Nato.

Tyrkiet har også gode forbindelser til Ukraine og har forsøgt at mægle mellem parterne efter den russiske invasion.

- Vi har lukket luftrummet for Ruslands militære fly - og også de civile - der flyver til Syrien. De havde indtil april, og vi spurgte til det i marts.

- En dag eller to senere sagde de, at Putin havde udstedt en ordre, at 'vi vil ikke flyve mere', fortæller Cavusoglu om bord på et fly, der skal bringe ham til Uruguay.

Han siger, at forbuddet mod overflyvning skal gælde de næste tre måneder.

Rusland har fortsat styrker i Syrien. Det har en permanent flådebase i havnebyen Tartus og støtter aktivt præsident Bashar al-Assads regime. Tyrkiet har under den lange borgerkrig i Syrien støttet oprørere.