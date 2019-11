Tyrkiet tilbageholder dræbt IS-leders søster i Syrien

Tyrkiske myndigheder har tilbageholdt søsteren til den tidligere leder af Islamisk Stat Abu Bakr al-Baghdadi.

Det oplyser en tyrkisk topembedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Baghdadi blev dræbt under et amerikanske angreb i det nordøstlige Syrien sidste lørdag.

Baghdadis søster blev tilbageholdt mandag i byen Azaz, der ligger i det nordlige Syrien nær grænsen til Tyrkiet.

Hun var på det tidspunkt i selskab med sin mand og svigerdatter, der begge også er blevet tilbageholdt.

Desuden var søsteren ledsaget af fem børn.

- Rasmiya Awad er blevet tilbageholdt under en razzia mod en container i nærheden af Azaz, siger den tyrkiske embedsmand ifølge Reuters.

- Vi håber at indsamle store mængder efterretninger fra Baghdadis søster, om hvordan Islamisk Stat opererede, tilføjer han.

Det er ifølge Reuters sparsomt med oplysninger om den 65-årige Rasmiya Awad.

Baghdadi tog livet af sig selv, da amerikanske specialstyrker i en aktion i sidste måned slog til mod hans skjulested i Syrien.

Baghdadi flygtede sammen med tre af sine børn ind i en tunnel, hvorfra der ikke var en udgang. Trængt op i et hjørne valgte han at detonere en selvmordsvest.

Torsdag i sidste uge bekræftede Islamisk Stat i en lydoptagelse, som blev lagt ud på internettet, at bevægelsens topfigur var død.

Samtidig svor Islamisk Stat, at det vil tage revanche over for USA.

Islamisk Stat har udpeget en afløser for Abu Bakr al-Baghdadi.

Den nye leder hedder Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi. En amerikansk embedsmand fortalte i sidste uge, at Washington er ved at undersøge hans baggrund og hvorfra han kommer.

