Tyrkiet har gennem flere måneder tvunget syriske flygtninge tilbage over grænsen tilbage til krigszonen i Syrien.

Det skriver Amnesty International i en ny rapport, der offentliggøres fredag.

Menneskerettighedsorganisationen har mellem juli og oktober talt med en stribe flygtninge, som hævder, at tyrkisk politi truede, slog eller snød dem til at underskrive dokumenter, der sagde, at de ønskede at vende tilbage til Syrien.

Det skriver Jyllands-Posten.

Opdateres...