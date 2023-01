Tysk våbenfabrik gør klar til oprustning

Den tyske våbenproducent Rheinmetall er klar til at skrue sin produktion af ammunition til kampvogne og artilleri voldsomt i vejret.

Det skal imødekomme efterspørgslen i Ukraine, siger koncernens topchef, Armin Papperger, til Reuters.

Han siger også, at Rheinmetall i Düsseldorf måske skal til at producere de amerikanske Himars-raketkastere, som Ukraines hær har brugt med stor effektivitet mod russerne.

Reuters har talt med Armin Papperger forud for et møde, som Tysklands nye forsvarsminister, Boris Pistorius, i nær fremtid skal have med topcheferne i Tysklands våbenindustri.

På mødet skal det drøftes, hvordan der kan fyres op under fremstillingen af ammunition og våben.

Der har været krig i Ukraine i næsten et år nu, og Tyskland og mange andre lande, herunder Danmark, har sendt våben og ammunition til Ukraines hær for at hjælpe med at stå imod det russiske angreb.

Det betyder, at der begynder at blive tomt i ammunitionslagrene rundt omkring.

Der er heller ikke noget, der umiddelbart tyder på, at krigen er ved at slutte.

Tyskland, USA og Storbritannien har desuden meddelt, at de nu vil sende kampvogne til Ukraine.

Fra tysk side er det Leopard 2-kampvogne, og det er Rheinmetall, der fremstiller 120-millimeter-kanonen på Leopard-kampvognen.

Og Rheinmetall laver også de tilhørende granater.

- Vi kan producere 240.000 runder kampvognsammunition om året. Det er mere end ti gange klodens samlede behov, siger Papperger.

Rheinmetall laver også 155 millimetergranater, der blandt andet bruges af det franske Caesar-haubitser-system, som Danmark har doneret 19 stykker af til Ukraine.

Rheinmetall kan ifølge Papperger øge den årlige produktion af disse granater fra 450.000 til 500.000.

Topchefen siger også, at Rheinmetall forhandler med amerikanske Lockheed Martin om at fremstille raketkasteren Himars.

Han tilføjer, at han håber, at Rheinmetall og Lockheed kan indgå en aftale om produktionen på den årlige sikkerhedskonference i München, der finder sted fra den 17. til den 19. februar.